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一表看「機器人明牌」　超過40台廠大進補

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣布2年內大規模量產人形機器人。（圖／翻攝自馬斯克臉書、特斯拉YT）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣布2年內大規模量產人形機器人。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT 

美國消費性電子展（CES）7日登場，台股機器人題材已漲一波，如羅昇（8374）去年從1月的27.15元飆升至最高169元的天價，一年強漲393.8％，所羅門（2359）爆出329.7％漲幅，緊追在後，光學大廠亞光（3019）也因打造機器人眼睛，大漲168%翻倍。CTWANT記者盤點，逾40多家台灣廠商卡位人型機器人關鍵零組件大進補。

半世紀前，「人型機器人之父」日本早稻田教授加藤一郎，開發出雙足能行走的「WABOT-1」，外形粗獷，走一步10公分需要45秒，時至今日，AI時代來臨，去年10月特斯拉盛大舉辦「WE，ROBOT」發布會，展示「Optimus」最新技術，讓科幻電影裡的人型機器人，走入真實世界。

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人型機器人已成新賽道，除了特斯拉Optimus，全球多家科技公司紛紛攻入，例如美國新創Figure AI、波士頓動力（Boston Dynamics）的Atlas機器人，中國優必選的Walker系列、小米發佈的CyberOne；輝達黃仁勳則新推「Project GR00T」，為人型機器人打造的通用基礎模型，抓住新浪頭賣「鏟子」。

美國消費性電子展（CES）是全球科技界年度大事，今年1月7日在拉斯維加斯登場。（圖／翻攝自世展網）

▲美國消費性電子展（CES）是全球科技界年度大事，今年1月7日在拉斯維加斯登場。

這塊即將從概念化進入量產的機器人市場有多大？美國市場研究公司BCC估計，全球機器人市場預計到2029年底將達到1650億美元。麥肯錫去年3月的報告指出，雖然人型機器人於整個機器人市場規模雖只占1.4％，但年成長率超過20％，是傳統工業機器人的3倍。TrendForce（集邦科技）則預估，2027年全球人型機器人市場產值有望超20億美元。

馬斯克給的數字更瘋狂， Optimus預計今年量產一千至兩千台，每台成本約1萬美元，售價2萬美元，先配置在旗下電動汽車產線，他大膽預測，「2040年全球將有一百億台的人型機器人」，比目前全球人口還多。

工研院分析師林研詩告訴CTWANT記者，特斯拉的Optimus，是目前機器人市場上唯一同時具備AI軟體、AI算力、大規模硬體製造的量產能力，「他是根據AI自我生成規劃，而不是預寫程式執行A到B的任務。」

「同時，Optimus還有共用料，降低成本的優勢。」林研詩直言，人類手腕三種運動方式：上下揮動、左右移動、旋轉，若實現其中兩個自由度，每隻手腕的成本為712美元，若實現全部功能，需增加額外致動器，成本將增加至1103美元，特斯拉用自身車身升降門執行器，來應用至Optimus，從而降低製造成本。

「由於台灣廠商在人型機器人的許多組成環節中已有佈局，隨著人型機器人市場逐步放大，台廠有打入全球供應鏈的機會。」集邦科技研究總監謝雨珊向記者解釋，人型機器人牽涉許多軟體、零組件，從大腦到眼睛、到四肢關節等，分為「心智層」、「感知層」、「運動層」、「動力層」四大部分，各個環節都是商機。

「心智層」包含晶片和人工智慧，主導機器人的大腦，「感知層」則仰賴3D攝影機、觸覺感測器、6D力矩感測器等，就像人類的神經系統，「運動層」和「動力層」則對應人類的骨頭肌肉、四肢，需靠伺服馬達、減速機、滾柱螺桿驅動器等零組件組成。

就各類零件成本來看，以「運動層」中的行星滾柱螺桿占22％最高，其餘有複合材料件（含塑料及金屬）9％、6D力矩感測器8％，以及空心杯馬達占6％等。

日本早稻田教授加藤一郎，1973年開發出雙足能行走的「WABOT-1」。（圖／翻攝自早稻田大學官網）

▲日本早稻田教授加藤一郎，1973年開發出雙足能行走的「WABOT-1」。

「滾柱螺桿、力矩感測器為首的零部件市場成熟度低、壁壘高，價值量更大，孕育機會更多」，業內人士這樣直言。在螺桿方面，特斯拉機器人使用的是行星滾柱螺桿，主要用於肘部、髖部、大腿、小腿，為機器人運動控制之魂，因精度、可靠性、剛度等方面要求高，技術壁壘深厚。

目前，全球滾柱螺桿主要有德國舍弗勒、瑞典斯凱孚（SKF）、美國Exlar等龍頭，占據大部分市場份額。不過，法人指出，台灣優士特精密（U-SCREWS）長期佈局行星滾珠螺桿，羅昇（8374）也代理伊維萊Ewellix滾珠螺桿產品，此外，全球傳動（4540）研發中心持續開發相關產品。

所羅門（2359）提供的AI視覺技術，可提升機器人的感知與決策能力。（圖／報系資料照）

▲所羅門（2359）提供的AI視覺技術，可提升機器人的感知與決策能力。

再比如Optimus 的「大腦」、運算單元，特斯拉使用自家Dojo D1晶片，為高效人工智能計算設計的ASIC，由台積電生產製造；所羅門（2359）提供的AI視覺技術，可提升機器人的感知與決策能力。

另外，台達電（2308）的電力模組，為人型機器人提供高效且穩定的動力系統；上銀科技（2049）生產的諧波減速機，為人型機器人的靈活運動提供了技術支撐。

儘管人型機器人尚未大規模商業化，但相關概念股已掀起一波漲勢，焦點從視覺、軸承、驅動等核心技術延伸，還出現新、舊概念股輪動跡象。不過，法人指出，許多相關個股漲幅已大，題材熱度雖高但基本面尚未完全跟上，短線操作需謹慎，建議投資人等待回檔後再伺機介入。

同時，多位分析師也跟CTWANT記者強調，機器人賽道爆發，其實隱藏著一條暗線產業邏輯，人型機器人從「概念孵化期切入量產期」，機器人市場帶來的商機，不僅是短期炒作題材，更是台廠長期佈局的重要戰略方向。

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關鍵字： 周刊王輝達

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