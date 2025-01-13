醫師哥哥狂喊「手頭緊」　他見月開銷53萬傻眼！網曝真相：真的緊

▲哥哥分享每月開銷表。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

要如何運用金錢，是所有人一輩子的課題，有網友表示，哥哥是診所醫生，大嫂則是公務員，最近聚餐時，夫妻倆都在喊手頭很緊，並列出每月的開銷，他看完後傻眼，不算投資的金額，每月開銷42萬元，「還真的令人咋舌」。不過有網友指出，「手頭緊」只是手上可用的現金很少。

有網友在Dcard發文，「醫師家庭的開銷令人不敢領教」，哥哥是診所醫師，嫂子則是公務員，最近在聚餐時喊手頭很緊，讓他和妹妹難以置信，認為哥哥是在「無病呻吟」。然而，當哥哥實際列出每月的開銷清單後，他仔細一算，竟高達53萬元，忍不住驚呼「太瘋狂了」。

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根據哥哥提供的開銷清單，首先是房貸，每月高達12萬元；接著是證券投資，每月需要6萬元；還有儲蓄險，每月5萬元。基本生活費，包括日常開銷、教育才藝和油費，共計12萬元。此外，稅金、保險、健保以及孝親費用，每月也要10萬元。出國旅行和娛樂支出每月4萬元，車貸與保養費用同樣是每月4萬元。

貼文曝光，網友認為根本不必擔心，「高收入高消費是必然的啊」、「反正他還可以每月投資11萬，就是還有錢，手頭緊還不是真的緊，不用擔心他」、「除了投資，還可以出國吃喝玩樂，那表示根本不緊，不用擔心」、「你哥手頭很緊一個月也能存12+6+5=23萬，真的不用幫他擔心」。

也有網友指出，手頭緊只是「手上沒有可用的現金」而已，「其實指的是手上沒現金而已，我爸也常常說手頭很緊，其實就是各種投資，手上的錢、未來的錢貸款砸下去了」、「確實算手頭緊啊，手上現金很少的意思，至於資產就是另一個話題囉」。

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