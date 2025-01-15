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輝達減少CoWoS-S產能需求　郭明錤分析指對台積電影響有限

▲▼NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

知名分析師郭明錤今日針對NVIDIA最新產品線規劃發文表示，根據其新藍圖，能合理解釋為何最近市場傳言NVIDIA砍CoWoS-S產能，因為至少未來一年以上NVIDIA對CoWoS-S的需求的確顯著降低，但會轉而聚焦CoWoS-L為主流方案，不過對台積電來說沒有太大影響。

郭明錤表示，關於Nvidia Blackwell產品線更新、市場傳言CoWoS-S擴產放緩與即將到來的台積電法說NVIDIA在最新的Blackwell架構藍圖中，重新定義產品線，郭明錤分析：

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1.200系列：採用Dual-die (CoWoS-L製造) 設計，系統產品如GB200 NVL72、HGX B200。

2.300系列：採用Dual-die (CoWoS-L製造) 與 Single-die (CoWoS-S) 設計，系統產品如GB300 NVL72 (Dual-die)、HGX B300 NVL16 (Single-die)。

3.NVIDIA將300系列的Dual-die與Single-die分別命名為Ultra dual-die與Ultra single-die。我認為這純粹是行銷命名，沒實質意義。

根據以上新藍圖規劃，郭明錤表示，這較能合理解釋為何最近市場傳言Nvidia砍CoWoS-S產能，因為至少未來一年以上Nvidia對CoWoS-S的需求的確顯著降低。

郭明錤分析：

1.200系列世代，移除原本的B200A (Single-die，CoWoS-S製造），故不需要CoWoS-S。

2.自1Q25開始，NVIDIA改主推200系列並降低H系列 (CoWoS-S製造) 供應，故逐漸不需要CoWoS-S。

3.採用B300系列的系統產品預計在2026年大量出貨，現階段NVIDIA與CSP明顯偏好GB300 NVL72 (CoWoS-L生產)，故B300系列雖有採用Single-die/CoWoS-S的系統，但GB300 NVL72會先出貨，故對CoWoS-L的需求急迫性高於CoWoS-S。

郭明錤表示，以上的產品線變化，或多或少會對NVIDIA與供應鏈的業績造成影響，部分供應商會受到特別大的影響故近期股價也顯著修正了。但從NVIDIA的角度，放緩/砍CoWoS-S擴產主要是因應產品線的變化，而非需求端造成。這樣變化也符合台積電打算主推CoWoS-L為主流方案的策略規劃。

至於從台積電的角度，郭明錤說，台積電法說會應該會有人問有沒有放緩CoWoS-S擴產之類的問題。他不知道台積電會怎麼回答，但提供以下觀點：

1.在CoWoS-S擴產放緩同時，CoWoS-R的產能增加了。他不知道台積電會不會針對CoWoS個別技術評論，但如果僅針對整體CoWoS擴產評論，他認為可能會回答按計劃進行之類的答案。

2.台積電內部目前還是定調AI/HPC為今年重要成長驅動，並正向看待其趨勢，應該不容易從台積電口中聽到對AI展望不利的回答。

3.對台積電而言，從B200轉換至B300，FEoL不變，BEoL的變化靠ECOs即可達成，故兩者可視為同樣產品，亦即此過度期無論何時發生，對台積電的影響都可忽視。

關鍵字： 輝達台積電

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