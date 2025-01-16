金管會放寬金融機構合作推廣規範　擴及期貨商、保險經紀人

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

為增進金融機構間跨業行銷效益，金管會修正金融機構合作推廣規範，把期貨商、保險經紀人公司納入得申請合作推廣之機構，並將「期貨經紀業務或期貨交易輔助業務之開戶」、「期貨經紀相關業務之代收件」納入得合作推廣提供之服務項目。



現行合作推廣規範適用對象包括銀行（含信用合作社）、證券商及保險公司，得推介保險商品、國內基金及信用卡，以及銀行業務、保險業務與股務代理的代收件。為促進金融機構業務發展，擴大合作推廣效益，金管會參考中華民國期貨業商業同業公會、中華民國保險經紀人商業同業公會之建議，修正合作推廣規範。

金管會增加金融機構合作推廣規範之適用對象：包括期貨商（包括期貨交易輔助人）及保險經紀人公司亦得申請合作推廣他業商品或提供相關服務；另並配合增訂該等機構應符合之財務、業務及內部控制健全之資格條件。

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擴大合作推廣之服務項目，包括新增「期貨經紀業務或期貨交易輔助業務之開戶」、「期貨經紀相關業務之代收件」為銀行、證券商及保險公司得合作推廣之項目，並應由期貨商或期貨交易輔助人所派合格業務員辦理；另外，保險經紀人公司限與信託業合作推廣推介保險金信託及代收件。

金管會表示，上述規定之修正，有助於增進金融機構異業合作機會，期許金融業者在符合法令規範及確保消費者權益之前提下，提升其經營效率及競爭力。金管會將持續兼顧金融安全與金融發展，適時檢討法規內容，辦理法規鬆綁。

