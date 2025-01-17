全場高唱「台灣尚勇」！黃仁勳尾牙喊話：會發超過33萬元紅包

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

輝達執行長黃仁勳抵台後，再度掀起「追勳潮」，他今（17日）晚間現身南港展覽二館7樓參加自家尾牙，員工也列隊歡迎他，並高喊「Team Taiwan！」對此，他受訪時表示，今晚將大灑紅包，並暗示今年將是AI的大好年。

稍早員工在黃仁勳現身尾牙時，高唱世界12強棒球賽台灣隊應援曲「台灣尚勇」，並大喊「Team Taiwan」。對此，黃仁勳也高舉雙臂回應，感受到熱烈氣氛。

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黃仁勳表示，AI的出現重新定義人類最重要的工具，我們正處於AI時代的開端，這是一個令人振奮的新紀元。他強調，AI將成為一個國家的基礎設施，特別是台灣，這個島嶼必須擁有自己的AI基礎設施、電信基礎設施、自有道路、自有學校和醫院。因此，投資是重要的，台灣應該投資建設超級電腦，為研究人員、學生、公司和新創企業提供資源。

黃仁勳透露，他將與許多供應鏈夥伴的執行長們會面，感謝他們打造輝達的超級電腦，目前約有45座工廠全天候運作，建造採用輝達Grace與Blackwell晶片的超級電腦，他想確保有機會感謝所有供應商的努力付出，同時為下一個更重要的年度做準備。

另外，黃仁勳在尾牙中透露，他將發出超過1萬美元（逾新台幣33萬元）的大紅包，這是歷年最大手筆。他表示，他這次主要來和台灣員工們一起過中國新年。至於今晚會送出多少獎金，會不會超過1萬美元？他立刻回應說，可能會更多。