2023年上市公司「肥貓」　宏達電虧損每位董監酬金387萬居冠

▲證交所。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所於今（21）日公布「112年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」之上市公司資訊，也就外界所稱的「肥貓」，宏達電當年度虧損33.95億元，每位董監酬金387.71萬元居冠；其次為友達，公司當年度虧損182.03億元，平均董監酬金364.5萬元。

宏達電表示，112年度董事酬金總額較去年增加，係因112年6月增選一席獨立董事。 除新增一席獨立董事，其餘各董事酬金並無異動，112年度平均每位董事酬金較去年度減少。 本公司董事報酬係依據公司章程規定辦理，依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，依同業通常水準支給議定。

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2023年公司營運呈現虧損，發放酬金總額比2022年增加的前十高公司依序為農林（2913）、全福生技（6885）、台苯（1310）、群創（3481）、今皓（3011）、聚隆（1466）、銘旺科（4432）、悅城（6405）、友達（2409）、芯鼎（6695）等。

若以2023年虧損平均每位董事酬金卻增加來看，則以全福生技增加51.2萬元最多，其餘依序為農林、今皓、台苯、銘旺科、雷虎、聚隆、華安（6657）、正峰（1538）等。

證交所所上市公司第二階段、即實際支領到的2023年平均每位董事酬金，國巨（2327）以7431萬元奪冠，蟬連三年拿下第一名，第二名及第三名分別為中信金（2891）及台積電（2330），董事均酬各為7256萬元及6354萬元。