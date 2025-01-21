台股抱股過年？封關倒數　10年實證數據一表看

▲中租投顧總經理蘇皓毅表示，農曆春節期間美股展望樂觀，選擇抱股過年的投資人，在開市後往往能獲得正報酬。（圖／中租提供）

記者巫彩蓮／台北報導

農曆春節9天連假將從1月25日起展開，投資人最關心的莫過於「該不該抱股過年」，中租基金平台總經理蘇皓毅表示，考量市場已提前消化聯準會一月利率政策方向、美股財報表現優於預期、美國經濟基本面並無明顯轉弱，以及台股多頭格局堅固等因素，建議投資人可考慮抱牢台股，喜迎2025金蛇年到來。

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蘇皓毅進一步說明，今年初美股的修正反映了市場對聯準會貨幣政策轉向的擔憂，原先預期的淺降息可能轉為暫停降息；然而，隨著一月FOMC會議即將到來，根據最新利率期貨顯示，市場普遍預期聯準會將在本次會議上按兵不動，下次降息可能會落在6月，金融市場已大致消化此訊息。

從企業獲利面來看，標普500指數2024年第四季財報開局強勁，至1月17日為止，已公布財報的企業，高達79%的企業每股盈餘(EPS)優於預期，高於過去五年平均值水準77%，各企業實際每股盈餘更較預估值高出9.1%，若納入尚未公布的預測結果，2024年第四季整體每股盈餘年增率可望達12.5%，創2021年第四季以來新高。

針對市場擔憂AI科技股是否會重演去年七月財報季的回檔，蘇皓毅認為，經過去年幾次的財報公布，市場對科技股的估值已趨於合理，過度樂觀的預期也已大幅降低，故本次財報季引發大幅修正的可能性較小，市場預估標普科技類股第四季每股盈餘年增率將達到13.9%，顯示科技股的基本面仍具備成長動能。

從技術面來看，台股的多頭格局並未因年初的修正而受到破壞，甚至迅速從半年線下反彈，過去十年歷史數據顯示，抱股過年至開市後5日、30日台股表現多為正報酬。雖然川普總統在年假期間的發言可能引發短期波動，蘇皓毅表示，調高關稅主要針對的是對美大幅出超的國家外，受影響產業集中在汽車，能源與原物料等，中國、加拿大、德國、墨西哥首當其衝，而台灣在AI科技方面與美國連結度較深，加上美國也會考量關稅政策對自身影響，預計台灣受到的衝擊有限。