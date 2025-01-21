川普就職演說釋善意　法人：科技三大產業迎商機

▲美國總統川普20日在白宮簽署行政命令。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

日前美國總統川普發表就職演說，展現出較以往更為務實的政策取向，中信投信科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，此次演說在貿易政策方面的轉變最為顯著，尤其是宣布設立「外部稅務局（External Revenue Service, ERS）」，顯示美國貿易政策將邁向更具制度化的執行方向。

楊士醇指出，此次演說最受市場矚目的是，川普政府一改過去強硬立場，並未對中國祭出立即性關稅措施，這顯示政策執行上的靈活度提升，為中美經貿關係預留了更多談判空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從資產配置角度觀察，楊士醇分析，市場反應普遍正面，主要受惠於兩大因素：其一是川普對通膨控制的承諾，促使利率預期下修；其二是對中貿易政策轉趨溫和，降低了市場對貿易戰升級的疑慮。

在此政策環境下，美元指數可能因利率走低預期而承壓，這對新興市場資產具有支撐作用，楊士醇表示，債市方面，在通膨控制政策預期下，債券殖利率可能出現階段性回落。

展望後市，楊士醇建議投資人關注三大重點領域：首先是受惠於供應鏈在地化的科技製造業；其次是具備能源自主的相關產業；第三是具有定價能力的科技龍頭企業。

不過楊士醇也提醒，投資人仍需密切關注後續政策細節，特別是2月1日前可能推出的加墨關稅政策，這可能對全球供應鏈帶來新的變數。在當前環境下，建議投資人維持均衡配置，並保持策略靈活度。

整體而言，楊士醇對市場前景持審慎樂觀態度。他認為，川普新任期的政策走向若能維持當前務實基調，將有助於緩解市場對政策不確定性的疑慮，為全球金融市場帶來更多正面發展空間

