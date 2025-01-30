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企業長久經營「財務最重要」　10個關鍵管理要訣曝光

▲企業首重財務管理。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲企業首重財務管理。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張靖榕／綜合報導

財務管理對於企業的生存與成長至關重要。它涵蓋資金的規劃、組織、控制與監管，旨在幫助企業實現其經營目標。良好的資金管理能幫助企業善用資源，履行對利害關係人的承諾，獲取競爭優勢，並為長期的財務穩定做準備。以下整理出十項財務管理要訣，協助企業掌握財務狀況：

1、制定明確的商業計畫

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商業計畫應詳細說明企業目前的狀況，和未來幾年的發展目標，並包含企業的融資策略、資金需求及來源。這是一份企業經營的藍圖。

2、定期檢視財務狀況

企業應定期檢視進展情況，包括銀行存款餘額、銷售數據和庫存水準，並將實際表現與商業計畫的目標進行比較。

3、確保客戶按時付款

延遲付款可能導致企業陷入資金困境。建議在交易初期明確信用條款，並快速開具清晰的發票，使用電腦化信用管理系統能有效追蹤客戶帳款狀況。

4、了解日常成本

即使是高盈利企業，若無法應付租金和工資等日常開支，也可能面臨財務困難。確保清楚了解企業的最低營運資金需求。

5、保持會計紀錄更新

未及時更新會計紀錄，可能導致延遲收款，或忘記支付供應商款項的風險。完善的紀錄系統能幫助企業追蹤支出、債務和貸方，並節省時間及會計成本。

6、遵守稅務繳交期限

未按時申報稅務或繳稅可能招致罰款及利息，這是可以通過妥善計畫避免的成本。精準的財務紀錄能確保企業僅支付應繳稅款。

7、提高效率並控制固定成本

節省能源及降低成本，可以透過改變行為，或提高設備使用效率來實現。例如，在暖氣、照明、辦公設備和空調等領域進行節能改造。同時，重新評估場地租金及差旅支出，也能有效減少開銷。

8、控制庫存

有效的庫存管理能確保適時擁有正確數量的庫存，避免資金不必要地被佔用。建立系統追蹤庫存水準，能釋放現金並滿足供應需求。

9、獲得適當的資金

選擇適合的融資方式至關重要，每種融資方式都針對不同的需求而設計。對於小型企業而言，通常依賴透支額度或個人資金，但這未必是最佳選擇。

10、問題即刻處理

財務挑戰可能令人壓力倍增，但及早尋求專業建議能減輕影響。優先處理重要債務，改善現金流管理，是應對問題的初步措施。

關鍵字： 財務管理

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