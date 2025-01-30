全台7大水庫適合走春　湖山水庫可遠眺台灣海峽

▲石門水庫中庄調整池環池步道。（圖／經濟部提供）



記者廖婕妤／台北報導

春節連假不少民眾都規劃出遊，經濟部水利署整理出北中南7大特色路線，涵蓋桃園石門水庫、新竹寳山第二水庫、苗栗鯉魚潭水庫、南投集集攔河堰、雲林湖山水庫、台南曾文水庫及高雄阿公店水庫，邀民眾感受不同的自然魅力與水文化故事。

水利署表示，位在桃園大溪的石門水庫，景觀休閒與人文生態兼具，除了可以搭船遊湖，還可以騎自行車環湖，享受愜意時光，此外，石門水文化館可以一窺水庫60年來的更新與活化，及桃園300年來水資源利用發展史，適合一家大小寓教於樂；鄰近的新竹寶二水庫，每年秋冬候鳥鸕鶿會在水庫棲息，還有台灣藍鵲和五色鳥等珍稀鳥類，群聚湖畔，成為一道獨特的自然景觀，更是放鬆身心的絕佳地方。

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水利署指出，中部的鯉魚潭水庫，則設有景觀步道可以沿著潭邊散步，也有休憩涼亭、觀景台可以眺望鯉魚潭遼闊的湖光山色，是漫步慢活絕佳選擇；南投集集攔河堰位於集集大橋下，是全台灣最大的攔河堰，可從橋上眺望濁水溪下游溪谷，景觀十分雄偉壯闊，漫步林尾圍堤外，也可以探訪一級古蹟開闢鴻荒碣及隆恩圳古蹟等，來一趟知性人文之旅；雲林的後花園湖山水庫，春節期間可以散步至壩頂，一邊為山光水色，一邊遠望斗六市區，天氣晴朗時還可以遠眺台灣海峽。

水利署分享，全台最大的水庫曾文水庫，位於台南和嘉義的交界處，坐擁煙波浩瀚的湖光山水美景，其中必訪的「觀景樓」俯瞰整個曾文水庫的壯麗景色，碧綠的湖面與周圍的山巒，還可以品嚐在地生產的咖啡及小農產品，園區內的「曾文水庫永續利用館」可以了解水庫清淤的重要性，以及觀察體驗水庫3D來感受水工模型、大壩區等水利設施的重要；高雄的阿公店水庫具有迷人的魅力，因環境清幽，每逢假日總能吸引民眾前往，其更是擁有全台第一座環水庫自行車道，長達7公里的環水庫車道串連兩座吊橋及沿途十景，非常適合春節期間全家一起同遊。

水利署表示，作為水資源的守護者，致力打造多元水資源供應，營造穩定的供水環境，以永續經營為目標，在這枯水期期間，水利署努力將珍貴的水資源有效蓄存水庫之中。同時，也呼籲民眾在欣賞水庫美景之餘，珍惜每一滴水資源，為環境永續盡一份心力，共同攜手節水過好年。