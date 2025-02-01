不選號、無ChatGPT！ 年輕夫妻憑女兒小手一拍中百萬

新竹縣竹北市東興路1段941號「財神發彩券行」代理人李小姐指出，刮中「2000萬超級紅包」100萬元的幸運兒是年輕一家三口夫妻倆與女兒，在春節期間有天晚上，夫妻倆抱著未滿週歲的女兒到店裡買刮刮樂，他們向店員表示想挑個吉利號碼、買整本的「2,000萬超級紅包」。

剛分手就刮中百萬 新竹男遊客喊「期待下一段」

台彩公開「情場失意、刮刮樂卻很得意」的事蹟，新竹縣關西鎮北斗里正義路48號「發發發發彩券行」代理人劉先生指出，刮出「2000萬超級紅包」的百萬幸運兒是一位年輕的男性遊客，最近才剛剛和女友分手，刮出後直言會把錢存起來，「期待下一段戀情」。

越洋刮刮樂超威！20多歲人妻遠端視訊老公挑號 爽中百萬

遠端視訊買刮刮樂也能有好運！位在台北市大安區新生南路一段149之11號的「飛來富彩券行」代理人陳小姐表示，最近有一起刮中「2000萬超級紅包」100萬元的幸運兒是位20多歲的年輕人妻，透過和老公越洋視訊的方式挑出刮刮樂，想不到中百萬獎金。

「1200萬大吉利」第2張刮到了！ 彰化女移工嗨喊「寄回越南」

全國第二個「1200萬大吉利」頭獎在彰化！根據根據彰化縣埔鹽鄉埔鹽村彰水路二段56號1樓「祥富彩券行」代理人陳先生描述，刮到頭獎的是一位年輕越南籍女性，當天晚上她與三位同是越南籍的男性友人一起前往彩券行，四人各自挑選自己順眼的刮刮樂，刮出1200萬元的她大喊「寄回越南」。

統一超春節業績已成長10％ 清水服務區估可年增5成

搶攻春節9天連假出遊商機，統一超（2912）集結全台超過7,000家7-ELEVEN門市與風景區、交通轉運及觀光型商場等門市，整體業績業績已成長10％，其中清水服務區從小年夜到初二營業額已年增80％，推估春節9天連假整體業績可較去年春節成長逾50％。

新春開紅盤行情有亮點 內資當財神台股漲相佳

農曆年封關結束後，將是金蛇年開始，統一投信統計，台股近十年農曆春節後開紅盤當日「漲相佳」，主要是內資於農曆年前先行抽手的資金重返市場布局，加權指數開紅盤平均漲幅優於OTC指數，而OTC指數上漲機率則較高。展望金蛇年開紅盤行情，統一投信表示，台股在元月見高點，預期2月可能波動加劇，但今年長線趨勢依舊看好，可透過台股基金卡位中長線偏多行情。

台積電補助供應鏈減碳 帶動綠色投資55億元

台積電表示，推動綠色低碳供應鏈是達成淨零排放目標的重要關鍵，除新增減碳績效為選商指標外，台積電亦訂定減碳行動指引精進供應商永續營運，其中針對在台設廠的第一階原物料供應商首度推出減碳補助計畫，提供總額新台幣8400萬元的補助金，透過資金支持鼓勵供應商更新、汰換或新設相關設備／機台，以提升減排效益。

造成股價波動太大！ ASML宣佈未來不再公布「1數據」

荷蘭晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）表示，公司決定停止在季度財報中公佈備受關注的「新增訂單」的數據，公司宣稱公布此新數據會造成股價過度波動。

川普揚言課100％關稅 謝金河：台積電的考驗時刻

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「台積電的考驗時刻」為題撰文，表示川普揚言要對台積電課100%關稅，正是標準商品思維模式。如果白宮團隊不能趕快扭轉川普這個認知，接下來麻煩的是美國科技大廠，2月20前後，台積電董事會要在美國召開，接下來台積電如何和川普團隊溝通？這可能是台積電的當務之急。

年輕男子術後外出透氣遇好運 店員幫選開心刮中100萬

新北有一名男子，剛做完手術在家休養，外出透氣時進彩券行玩刮刮樂，想到就幸運中獎。