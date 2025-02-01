ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

統一超春節業績已成長10％　清水服務區估可年增5成

▲清水服務區人潮更勝以往。（圖／統一超提供）

▲清水服務區人潮更勝以往。（圖／統一超提供）

記者廖婕妤／台北報導

搶攻春節9天連假出遊商機，統一超（2912）集結全台超過7,000家7-ELEVEN門市與風景區、交通轉運及觀光型商場等門市，整體業績業績已成長10％，其中清水服務區從小年夜到初二營業額已年增80％，推估春節9天連假整體業績可較去年春節成長逾50％。

統一超表示，全台門市串聯時來運轉全店優惠活動，滿足圍爐年菜、拜年賀禮、出遊走春、配菜小吃等新春商機，目前已帶動整體業績成長1成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，幹道型與風景區周遭門市自助熟食區、可隨時加熱開吃冷凍品與鮮食、湯品等商品，銷量平均較春節前一周成長2成；方便即食的加熱飯糰、冷藏小點、烘焙麵包等Finger Food與出遊走春必備CITY飲品，銷量更成長4成；掌握大年初一節令茹素習俗，蔬食商品取得不易，7-ELEVEN提供最便利素蔬食銷售據點和豐富選擇，相關商品銷量較春節前一周成長近3成。

此外，今年國道與西濱快速公路湧入大量出遊車潮，帶動統一超商營運「交通轉運」商場業績與來客較一般假日成長2倍以上，包含泰安、仁德、東山、關廟與大安休息站等。

另去年底全新改裝的清水服務區人潮更勝以往，從小年夜到初二營業額已較去年成長8成，推估春節9天連假整體業績可較去年春節成長5成以上，突破往年過年連假整體業績，其中以伴手禮、美食櫃、即食櫃最受用路人青睞；7-ELEVEN清水綻門市販售的思樂冰跟「酷聖霜」酷聖石霜淇淋、不可思議茶BAR等銷量更較一般假日成長10倍。

關鍵字： 統一超春節

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

推薦閱讀

不選號、無ChatGPT！　年輕夫妻憑女兒小手一拍中百萬

不選號、無ChatGPT！　年輕夫妻憑女兒小手一拍中百萬

新竹縣竹北市東興路1段941號「財神發彩券行」代理人李小姐指出，刮中「2000萬超級紅包」100萬元的幸運兒是年輕一家三口夫妻倆與女兒，在春節期間有天晚上，夫妻倆抱著未滿週歲的女兒到店裡買刮刮樂，他們向店員表示想挑個吉利號碼、買整本的「2,000萬超級紅包」。

2025-02-01 10:31
剛分手就刮中百萬　新竹男遊客喊「期待下一段」

剛分手就刮中百萬　新竹男遊客喊「期待下一段」

台彩公開「情場失意、刮刮樂卻很得意」的事蹟，新竹縣關西鎮北斗里正義路48號「發發發發彩券行」代理人劉先生指出，刮出「2000萬超級紅包」的百萬幸運兒是一位年輕的男性遊客，最近才剛剛和女友分手，刮出後直言會把錢存起來，「期待下一段戀情」。

2025-02-01 10:26
越洋刮刮樂超威！20多歲人妻遠端視訊老公挑號　爽中百萬

越洋刮刮樂超威！20多歲人妻遠端視訊老公挑號　爽中百萬

遠端視訊買刮刮樂也能有好運！位在台北市大安區新生南路一段149之11號的「飛來富彩券行」代理人陳小姐表示，最近有一起刮中「2000萬超級紅包」100萬元的幸運兒是位20多歲的年輕人妻，透過和老公越洋視訊的方式挑出刮刮樂，想不到中百萬獎金。

2025-02-01 10:05
「1200萬大吉利」第2張刮到了！　彰化女移工嗨喊「寄回越南」

「1200萬大吉利」第2張刮到了！　彰化女移工嗨喊「寄回越南」

全國第二個「1200萬大吉利」頭獎在彰化！根據根據彰化縣埔鹽鄉埔鹽村彰水路二段56號1樓「祥富彩券行」代理人陳先生描述，刮到頭獎的是一位年輕越南籍女性，當天晚上她與三位同是越南籍的男性友人一起前往彩券行，四人各自挑選自己順眼的刮刮樂，刮出1200萬元的她大喊「寄回越南」。

2025-02-01 09:27
統一超春節業績已成長10％　清水服務區估可年增5成

統一超春節業績已成長10％　清水服務區估可年增5成

搶攻春節9天連假出遊商機，統一超（2912）集結全台超過7,000家7-ELEVEN門市與風景區、交通轉運及觀光型商場等門市，整體業績業績已成長10％，其中清水服務區從小年夜到初二營業額已年增80％，推估春節9天連假整體業績可較去年春節成長逾50％。

2025-02-01 09:00
新春開紅盤行情有亮點　內資當財神台股漲相佳

新春開紅盤行情有亮點　內資當財神台股漲相佳

農曆年封關結束後，將是金蛇年開始，統一投信統計，台股近十年農曆春節後開紅盤當日「漲相佳」，主要是內資於農曆年前先行抽手的資金重返市場布局，加權指數開紅盤平均漲幅優於OTC指數，而OTC指數上漲機率則較高。展望金蛇年開紅盤行情，統一投信表示，台股在元月見高點，預期2月可能波動加劇，但今年長線趨勢依舊看好，可透過台股基金卡位中長線偏多行情。

2025-02-01 06:04
台積電補助供應鏈減碳　帶動綠色投資55億元

台積電補助供應鏈減碳　帶動綠色投資55億元

台積電表示，推動綠色低碳供應鏈是達成淨零排放目標的重要關鍵，除新增減碳績效為選商指標外，台積電亦訂定減碳行動指引精進供應商永續營運，其中針對在台設廠的第一階原物料供應商首度推出減碳補助計畫，提供總額新台幣8400萬元的補助金，透過資金支持鼓勵供應商更新、汰換或新設相關設備／機台，以提升減排效益。

2025-02-01 06:00
造成股價波動太大！　ASML宣佈未來不再公布「1數據」

造成股價波動太大！　ASML宣佈未來不再公布「1數據」

荷蘭晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）表示，公司決定停止在季度財報中公佈備受關注的「新增訂單」的數據，公司宣稱公布此新數據會造成股價過度波動。

2025-01-31 14:11
川普揚言課100％關稅　謝金河：台積電的考驗時刻

川普揚言課100％關稅　謝金河：台積電的考驗時刻

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「台積電的考驗時刻」為題撰文，表示川普揚言要對台積電課100%關稅，正是標準商品思維模式。如果白宮團隊不能趕快扭轉川普這個認知，接下來麻煩的是美國科技大廠，2月20前後，台積電董事會要在美國召開，接下來台積電如何和川普團隊溝通？這可能是台積電的當務之急。

2025-01-31 14:07
年輕男子術後外出透氣遇好運　店員幫選開心刮中100萬

年輕男子術後外出透氣遇好運　店員幫選開心刮中100萬

新北有一名男子，剛做完手術在家休養，外出透氣時進彩券行玩刮刮樂，想到就幸運中獎。

2025-01-31 12:00

讀者迴響

熱門新聞

「1200萬大吉利」第2張刮到了！　彰化女移工嗨喊「寄回越南」

月薪5萬怎麼理財？網見「他的配置」大讚

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

張忠謀老戰友身家曝　分紅制度全因他

即／大樂透1億獎號出爐！百萬紅包剩331組

北漂打拚「卻存不太到錢」　網揪出2問題

造成股價波動太大！　ASML宣佈未來不再公布「1數據」

初一走春迎財神！　第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

想買006208「要All in嗎？」　網給建議

如何成為有錢人？財經專家曝「窮人3大特徵」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366