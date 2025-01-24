「紅龜粿二代」做一創新　賣進LV跟米其林

▲許月娥（右）為了不當平凡家庭主婦，在市場以粿創業，兒子李東展（左）14年前返鄉將粿轉型成精緻點心，讓老店客群越來越年輕。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

年節是44年市場老攤「富品家」最忙的旺季，僅手掌大的迷你年糕、小巧精緻的紅龜粿，讓年輕人也想買，使米食客群年輕化的推手，是承襲母親挑戰精神的第2代老闆李東展。

富品家由李東展的媽媽許月娥創立，不想靠老公給家用，以米食點心在市場擺攤，早期鄰近金山的核一、核二帶來人潮商機，她做到手指變形，累到中風，才懂慢下腳步，交棒給兒子。14年前李東展從廣告業返鄉做粿，被笑是混不下去，但他將拜拜才會想起的粿，縮小精緻化成米其林餐廳和LV都採購的點心，工作還能照顧母親，做粿的意義，是更能體會真正的珍貴。

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早晨的金山第一零售市場，不少婆婆媽媽忙著買菜，經過50號的攤位「富品家」，聽到73歲老闆娘許月娥親切寒暄，幾乎都會駐足買粿。專賣米食的點心攤，年前年糕、蘿蔔糕、紅龜粿詢問度最高，買大量的客人，許月娥加碼送涼糕、收錢再去零頭，她自信地向客人介紹：「像年糕和小紅龜、金元寶組合，今年還賣到美國華人超市喔，都是我兒子去談的。」

▲李東展研發蒜香櫻花蝦蘿蔔糕，用料實在，幾乎每一口都吃得到櫻花蝦。（240元／條）

仔細看小紅龜，比一般紅龜粿小了一半，尺寸小巧可愛，以金山財神廟為靈感發想的金元寶造型粿則包入金山盛產的地瓜混合奶油、煉乳，年糕也有縮小到1/3的迷你版，一位買過的熟客忍不住讚賞，「我家人口少，買小顆的吃，剛剛好。」

▲李東展為了讓年輕人接受粿，縮小、創新粿的造型，也希望打進伴手禮市場。

在攤位旁幫忙母親許月娥包裝的第2代老闆李東展是迷你粿的研發推手，也是傳統市場中罕見的年輕老闆臉孔，已返家接班14年，創新的動力來自他發現傳統市場客源急速縮減，「消費習慣改變了，大家都去大賣場，逛市場的人少很多，我創新粿的造型是為了讓年輕人接受，也希望打進伴手禮市場。」44年老店過去只賣市場散客、接附近廟宇祭祀訂單，李東展接手後，不只透過電商賣到全台，還上架家樂福，米其林一星餐廳和五星級飯店也採購迷你粿當餐後甜點，去年初精品LV在旗艦店辦活動，為融入台灣文化，客製化3千多顆小紅龜跟金元寶送VIP，他驕傲地說：「每一顆上面都印上他們家的小花logo。」

▲李東展受精品LV要求，客製化壓印經典小花logo在迷你粿上，去年LV在旗艦店活動上發放給VIP。

上午才9點多，市場客人已稀稀落落，許月娥準備收攤，但左手施不太上力，走路時左腳也較緩慢，李東展為媽媽說明：「她5年前中風過，所以為什麼市場攤位沒什麼客人，還是留著讓她來顧攤，她說當復健。」許月娥馬上不服輸地回應：「很多客人就是看到我才要買。」富品家的創立，正是起源於許月娥拚命三娘的個性。

她國中畢業就工作，在日商惠爾得做到領班，做過化妝品蜜絲佛陀專櫃小姐，原本婚後只需在家相夫教子，幫忙顧公公的花店，有次她到樹林探朋友，經過一間賣生餛飩的排隊路邊攤，「我覺得奇怪，擺一張椅子就可以把生意做這麼好，我也要賣餛飩。」

1980年代許月娥就很有女權意識，不想當個只向先生伸手拿家用的家庭主婦，小聲地說：「公公花店那時候沒給我薪水，哈哈，我想自己賺錢，不喜歡靠老公。」當時任職農會總幹事的先生李榮昇支持太太，還開她玩笑：「不然她沒事做啊，而且她從來不喊累，跟牛一樣。」和樂幽默的家庭氛圍，也讓許月娥能全力拚事業。

▲訂單量較大時，許月娥（右）與先生（左）會一起出動幫忙兒子李東展（中）。

當時婆婆李徐密幫她拌餛飩肉餡、承租市場攤位，還幫她帶3個小孩，但生餛飩一顆才2、3元，還得一顆顆手工包，過年時她批發粿、年糕來賣，「哇，粿怎麼那麼好賺！利潤比餛飩好，隔年我就自己做粿，不賣餛飩了。」1981年她將市場攤位取名「李家粿行」，向婆婆取經做草仔粿、紅龜粿、蘿蔔糕、麻糬等米食點心，遵循純米磨漿的傳統方法。李東展特地帶記者到廚房後方看儲米倉庫，至少有4、5種米和圓糯米，「用糯米粉泡水做粿很快，用米磨漿很費工，但是口感比較Q，而且冷凍後復熱，不會塌。有的粿還要混搭不同米才會好吃，有很多學問。」

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