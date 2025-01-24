雲豹能源子公司台福宜號攜台壽、和潤電能　收購海能26%股權

日央升息害了日股！ 指數一度大漲逾300點嚇挫百點

日銀 （BOJ 、 日本央行）今（24 日） 決定將利率從 0.25% 上調至 0.5%，這是自 2007 年 2 月以來最大的升息幅度，調升後利率也創下17年以來最高水準，升息動作嚇壞日股，早盤一度大漲逾300點，重新站回4萬點，隨著升息決策公布後，指數快速翻黑，一度重挫126點，回測39800點關卡。

黃仁勳曾嗆「你完全錯了」 半導體教父認輸

半導體界的重量級人物陳立武近日在接受採訪時，回憶起多年前與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的互動。當時，陳立武和黃仁勳對輝達的定位有著截然不同的看法。黃仁勳堅信輝達是一家軟體和系統整合公司，而陳立武則認為輝達只是一家半導體公司。多年後，陳立武承認黃仁勳的看法是正確的。

歷年農曆年封關行情一表看 節後紅包行情台股漲相佳

金龍年台股封關一如市場預期收紅，大盤上漲225.4點漲幅0.97%，創近十年封關日最大漲點與漲幅，統計金龍年台股從18096.07點上漲5429.34點來到23525.41點，漲幅30%。展望金蛇年，投信法人表示，農曆年後紅包行情可期，投資人可多留意台股相關投資契機。

日央升息至0.5%創17年新高 日圓震盪、日股維持漲勢

根據《日經亞洲》報導，日銀 （BOJ 、 日本央行）在經二天會議後，在今（24 日） 公布 1 月利率決策，將利率從 0.25% 上調至 0.5%，這是自 2007 年 2 月以來最大的升息幅度，顯示日本經濟的進一步復甦，調升後利率也創下17年以來最高水準。

38家金融機構春節ATM領鈔規定一表看！ 5招省時省力

114年農曆春節連續九天假期(114年1月25日至2月2日)，財金公司彙整38家金融機構（含37家銀行、農業金庫）ATM領鈔規定，特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

汪星人助熟男年終獎金倍增！ 台中男子幸運刮中100萬

過年買刮刮樂試手氣！一名台中中年男子趁著剛領到年終獎金買一本「2000萬超級紅包」試手氣，邊刮一邊逗著店內的黃金獵犬，不敢置信刮到100萬元。

等紅燈念頭一閃進彩券行！ 保險業務員刮中百萬元

農曆新年到，刮刮樂買氣旺，一名保險業務男，當天他下班途中騎車等綠燈正好就停在彩券行門口，在等紅燈時靈光一閃入店購買刮刮樂，直接選9號，幸運刮中百萬元。

春節期間油價凍漲 下周汽柴油價格均不調整

川普就職重申將提高油氣產出以壓抑價格，加上川普呼籲普丁結束俄烏戰爭，造成國際油價一度走跌，春節連假將至，國內油價只跌不漲，預計國內汽柴油預計下周不調整價格。

鴻海年終大紅包今入帳！績效獎金大增30％ 員工嗨等上午嘉年華會

鴻海（2317）集團上萬名員工在今（24）日金龍年最後一個上班日起床就收到績效獎金入帳消息，由於搭上AI浪潮公司業績興旺，今年績效獎金比去年高出30％，有員工直呼「被錢香醒」、「team鴻海」，嗨等上午運動嘉年華會。

SCFI連3黑！歐洲線跌近6％ 船公司持續降價收貨

最新一期SCFI運價指數連續3周走跌，本周下跌85.37點或4％至2045.45，其中，歐洲線下跌近6％最多，業者指出，如上周預期一樣，農曆年前船公司持續降價收貨，因此價格持續下跌。