雲豹能源子公司台福宜號攜台壽、和潤電能　收購海能26%股權

▲雲豹能源子公司台福宜號攜台壽、和潤電能收購海能26%股權。（圖／雲豹能源提供）
記者高兆麟／綜合報導
雲豹能源（6869）今（24）日透過旗下子公司台福宜號能源（Pine Wind Power Co., Ltd.），攜手台灣人壽、和潤電能組成策略投資夥伴，與麥格理資產管理（Macquarie Asset Management）簽約，三方共同收購麥格理資產管理旗下「海能（Formosa 2）國際投資」 26% 股權及相關債權，未來將由雲豹能源子公司雲豹資產管理（JV Asset Management Co., Ltd.）長期提供資產管理服務，與投資夥伴強強聯手、合力拓展台灣綠能市場。
海能風電（Formosa 2）位於苗栗縣外海，為麥格理資產管理、日商JERA捷熱能源、以及風睿能源合作開發之大型離岸風場，總裝置容量為376MW，已於2023年1月完成47支風力發電基組安裝，並於同年3月完成併聯作業，每年可為約38萬戶家庭提供用電。
雲豹能源副總經理譚宇軒表示，此次投資海能風電（Formosa 2）對於集團立足離岸風電市場具有指標性的象徵，透過與台電簽訂長期購電合約，不僅有助創造長期穩定收益，更能實踐協助台灣推動能源轉型的永續承諾，未來盼與JERA捷熱能源以及風睿能源長期合作，並肩創造長遠穩健的多贏局面。
此交易為雲豹能源首次跨足台灣營運離岸風場投資，展現集團在台灣風電市場長遠布局與實力；在此之前，雲豹能源已參與開發及投資風電專案，包括海盛風場（Formosa 4）、海碩風場（Formosa 5）、環洋風場（Huan Yang）等。
雲豹能源投資長暨雲豹資產管理公司（JV Asset Management Co., Ltd.）執行長陳隽杰則表示，很榮幸與台灣人壽及和潤電能攜手合作，共同推動這項具有里程碑意義的交易案，助力將台灣長期資金投入世界級收益型資產。
雲豹資產管理公司目標成為台灣最大再生能源資產管理公司，本交易完成後，期盼於2026年前實現資產管理規模達10億美元之目標。
麥格理資產管理綠投資可再生能源主管兼亞太區主管 Edward Northam 表示：「麥格理資產管理集團結合在地經驗並引進歐洲離岸風電產業技術知識，近年成為開發台灣離岸風電產業的先驅。我們相當自豪能參與早期離岸風電項目的開發和建設、創造投資機會，並引入長期合作夥伴。此次簽署，麥格理熱烈歡迎雲豹能源、台灣人壽及和潤電能三方在地投資者，未來攜手投入海能風電（Formosa 2）運營並積極推動台灣能源轉型。」
本案交易合約簽署後，待金管會保險局核准及相關政府機關許可，始進行股權交割。
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