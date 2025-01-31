轉職看薪水也挑福利！員旅補助1.2萬元最高　員工餐廳最受青睞

▲員工餐廳是上班族注重的福利之一。（圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者廖婕妤／台北報導

年後轉職，除了挑選好工作比拚薪水，也看企業福利，根據104人力銀行調查顯示，企業提供的「經濟福利」項目，最常見的是中秋禮金、平均發放1675元，最高價的是員工旅遊、平均補助11,832元；「設施福利」則以員工餐廳、咖啡廳占39％最受青睞。

根據104人資學院出版《2024-2025薪資福利調查報告》，企業常見的8大「經濟福利」包括：春節、勞動節、端午節、中秋節、結婚、生育、生日、員工旅遊，2024年的經濟福利金額，除了勞動節獎金略降外，其他禮金均有成長。

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各項表現，「最常見」的是90%企業提供中秋節禮金、平均1,675元，其次是86%企業提供結婚禮金、平均4,698元，85%企業提供端午節禮金、平均1,620元。「錢最多」的是員工旅遊、平均發放11,832元，其次是生育4,998元、結婚4, 698元。

在設施福利方面，調查顯示，39%受訪者認為，員工餐廳、咖啡廳最受員工青睞，其次是飲料吧、酒吧空間、咖啡機占34.7%，零食區、泡麵區占33.7%。「食」之外的設施福利，32.4%的企業認為停車位受到員工青睞，另有24.3%的企業認為員工喜歡按摩服務空間。

此外，個人協助福利方面，調查發現，63%企業提供員工申訴管道最多、36%提供健康醫療諮詢協助、16%提供心理諮商協助與個人緊急事件處理協助。值得留意的是，少數企業已開始提供保險理財稅務諮詢協助、法律諮詢協助，用特色福利滿足現有員工並吸引求職者目光。