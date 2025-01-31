ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

轉職看薪水也挑福利！員旅補助1.2萬元最高　員工餐廳最受青睞

廚師,廚房,餐廳,煮菜（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲員工餐廳是上班族注重的福利之一。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者廖婕妤／台北報導

年後轉職，除了挑選好工作比拚薪水，也看企業福利，根據104人力銀行調查顯示，企業提供的「經濟福利」項目，最常見的是中秋禮金、平均發放1675元，最高價的是員工旅遊、平均補助11,832元；「設施福利」則以員工餐廳、咖啡廳占39％最受青睞。

根據104人資學院出版《2024-2025薪資福利調查報告》，企業常見的8大「經濟福利」包括：春節、勞動節、端午節、中秋節、結婚、生育、生日、員工旅遊，2024年的經濟福利金額，除了勞動節獎金略降外，其他禮金均有成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

各項表現，「最常見」的是90%企業提供中秋節禮金、平均1,675元，其次是86%企業提供結婚禮金、平均4,698元，85%企業提供端午節禮金、平均1,620元。「錢最多」的是員工旅遊、平均發放11,832元，其次是生育4,998元、結婚4, 698元。

在設施福利方面，調查顯示，39%受訪者認為，員工餐廳、咖啡廳最受員工青睞，其次是飲料吧、酒吧空間、咖啡機占34.7%，零食區、泡麵區占33.7%。「食」之外的設施福利，32.4%的企業認為停車位受到員工青睞，另有24.3%的企業認為員工喜歡按摩服務空間。

此外，個人協助福利方面，調查發現，63%企業提供員工申訴管道最多、36%提供健康醫療諮詢協助、16%提供心理諮商協助與個人緊急事件處理協助。值得留意的是，少數企業已開始提供保險理財稅務諮詢協助、法律諮詢協助，用特色福利滿足現有員工並吸引求職者目光。

關鍵字： 轉職企業福利經濟福利員工餐廳員工旅遊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

推薦閱讀

轉職看薪水也挑福利！員旅補助1.2萬元最高　員工餐廳最受青睞

轉職看薪水也挑福利！員旅補助1.2萬元最高　員工餐廳最受青睞

年後轉職，除了挑選好工作比拚薪水，也看企業福利，根據104人力銀行調查顯示，企業提供的「經濟福利」項目，最常見的是中秋禮金、平均發放1675元，最高價的是員工旅遊、平均補助11,832元；「設施福利」則以員工餐廳、咖啡廳占39％最受青睞。

2025-01-31 08:00
春節長假美股一枝獨秀　國人複委託5大券商爭食

春節長假美股一枝獨秀　國人複委託5大券商爭食

2024年國內券商複委託業務交易金額公布，全年度以7.84兆元創下歷史新高表現，年增率75%！由於國人將資產布局大步跨足海外市場，依照券商公會的統計數據，自然人Retail（非專投、專投及高資產客戶）在2024年全年交易金額3.53兆元，年增率79%，成長表現較專業機構法人多，顯見非法人的自然人Retail前進海外的積極度。

2025-01-31 06:35
永豐金證股務代理平台「豐股務」　首創線上更改股利配發帳號

永豐金證股務代理平台「豐股務」　首創線上更改股利配發帳號

配股、配息、一指搞定。永豐金證券數位創新服務再進化，為一般投資人全新推出「豐股務」股務代理平台，提供四大亮點功能：首創線上更改股利配發銀行帳號、股東會紀念品與除權息資訊、補發股東會開會通知書、預約領取股東會紀念品，包括零股在內的一般投資人，都可以感受到在股東會紀念品旺季與除權息配發行情的高效率數位服務體驗。

2025-01-31 06:19
勞工年後轉職！　勞動部：沒休完的特休應折發工資

勞工年後轉職！　勞動部：沒休完的特休應折發工資

農曆年後，有些勞工會因個人職涯規劃而決定轉職，勞動部提醒雇主，勞工沒有休完的特休應該依法折發工資，以免觸法，且若是沒有在離職當天發給，最晚也要在發薪日給付。

2025-01-31 06:00
川普重塑全球貿易　安永：供應應鏈3策略趨吉避兇

川普重塑全球貿易　安永：供應應鏈3策略趨吉避兇

美國總統川普上任後，迅速簽署多項行政命令，以「美國優先」為核心，全面推動稅制改革和貿易政策，對全球經濟格局帶來影響。川普宣布，現行的全球最低稅負制協議對美國沒有強制力或影響，他指示美國財政部在60天內提出針對不公平稅制國家的報復措施，包括準備對美國公司實施具有域外效力稅制，或實施對美國公司會產生不成比例影響的稅制國家。美國財政部長表態，各國若繼續執行全球最低稅負制是嚴重的錯誤。

2025-01-31 00:36
想買006208「要All in還是定期定額？」　過來人給建議：別管就好

想買006208「要All in還是定期定額？」　過來人給建議：別管就好

006208（富邦台灣采吉50基金）一直都是非常受歡迎的ETF，如果有意進場，會一次把錢全投入？還是會採取定期定額的方式呢？近日就有網友想知道，006208應該要怎麼進場比較好呢？貼文曝光後，引發討論。

2025-01-31 00:10
「產業控股」不是萬靈丹！　安永：2道關卡待克服

「產業控股」不是萬靈丹！　安永：2道關卡待克服

政府積極推動「產業控股」，能否成為臺灣產業整合與躍升的關鍵，備受關注。安永聯合會計師事務所認為，思考產業控股等「產業整合」工具之前，企業可以先思考三種發展面向，確認必須整合的話，還有二道關卡要克服。

2025-01-31 00:04
AI是關鍵！勤業眾信：2025銀行轉型　3大策略放大投資價值

AI是關鍵！勤業眾信：2025銀行轉型　3大策略放大投資價值

勤業眾信聯合會計師事務所發布《2025銀行業與資本市場展望》報告，報告指出，面對低經濟成長與低利率的雙重壓力，銀行應積極探索多元化商模，善用科技應對總體經濟逆風，AI是轉型關鍵契機，可透過3大策略調整，將AI投資價值最大化。

2025-01-30 15:35
長榮傳出新造船從甲醇轉向LNG　歐美驗船機構認為符合實際需要

長榮傳出新造船從甲醇轉向LNG　歐美驗船機構認為符合實際需要

挪威媒體集團DN Media Group AS旗下的航運專業雜誌貿易風(TradeWinds)報導指出，長榮海運在訂造30艘甲醇船之後，後續11艘2.4萬箱(20呎櫃)貨櫃船準備改訂造LNG船，並已與大陸和韓國造船廠接洽中，但長榮對於市場訊息表示沒有評論。歐美驗船機構在台高階主管都認為，長榮應該是有考慮部分船隻改用LNG，因為甲醇供應確實吃緊。

2025-01-30 12:01
反制DeepSeek！　外媒曝「川普政府擬禁輝達 H20 晶片銷往中國」

反制DeepSeek！　外媒曝「川普政府擬禁輝達 H20 晶片銷往中國」

中國大陸開發新創AI「DeepSeek」爆紅，讓美國AI科技壓力大增。根據《彭博》（Bloomberg ）報導，知情人士透露，川普政府正考慮收緊輝達（NVIDIA）晶片銷往中國的限制，可能將銷售限制擴大至輝達特別供給中國的 H20 晶片。

2025-01-30 12:00

讀者迴響

熱門新聞

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

如何成為有錢人？財經專家曝「窮人3大特徵」

想買006208「要All in嗎？」　網給建議

即／大樂透2億開獎了！春節百萬紅包還有352組

初一走春迎財神！　第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

即／威力彩7.1億獎號來了！對中7碼年假放到爽

美股三大指數高開　台積電ADR漲2.6%

辜仲諒「龍年甩尾」重磅回歸富豪榜　人生勝利組昔跌一跤

「退休只有財務自由還不夠」　前銀行家：要建立3種資本

快來拿錢！2.6萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領40萬元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366