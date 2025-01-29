台彩億元頭獎解密！去年台中市開出6組奪冠　台南市獎金總額最高

▲威力彩資料畫面。（圖／記者許力方攝）

記者陳瑩欣／台北報導

依台灣彩券公司統計，2024年電腦型彩券共開出29注億元頭獎，創下台彩發行第4屆起單一年度新高，以台中市中獎注數6注最多，台南市頭獎總中獎金額飆至11.26億元傲視群雄。

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▲▼台彩2024年電腦型彩券各縣市中獎注數統計，可點圖放大。（圖／業者提供，下同）

從開出地點來看，113年度的29注億元頭獎分別落在11個縣市，且將近8成（共23注）集中於六都。就單一縣市而言，台中市共囊括6注，包含5注大樂透和1注威力彩，是113年財運最旺的縣市；高雄市以開出5注（3注大樂透及2注威力彩）居次，台北市則以開出4注（皆為大樂透）排名第3。

▲台彩2024年電腦型彩券億元以上總獎金統計，可點圖放大。

如依該29注億元頭獎的中獎金額進行統計，11個縣市中，排名全國前三名的縣市分別為台南市（11.26億元）、高雄市（10.99億元）和台中市（10.40億元），合計總中獎金額達32.65億元，佔全國29注億元頭獎獎金總額58.59億元的半數以上（55.7%）。

▲台彩103年至113年電腦型彩券億元頭獎注數統計。

台彩指出，去(113)年電腦型彩券共開出377注頭獎，其中周一到周六天天開獎的今彩539全年總計開出346注，以全年開獎314期換算，平均每期開出1.1注頭獎；頭獎保證1億元的大樂透全年合計開出23次頭獎，除了其中有2次為2注均分當期頭獎總獎金外，其餘21次均為1注獨得億元(含)以上頭獎，全年頭獎中獎注數合計共25注；威力彩全年累計開出6次頭獎，皆為1注獨得，頭獎中獎注數共計6注。

▲台彩2024年電腦型彩券統計。

以中獎級距來看，113年開出的377注頭獎中，有39注中獎金額未達500萬元；307注獎金介於500萬元至1千萬元之間；2注獎金超過1千萬元但未達1億元；其餘的29注則為單注中獎金額達到1億元(含)以上的億元頭獎。如比較第4屆各年度開出的億元頭獎注數，113年的29注（包含大樂透23注和威力彩6注）為單一年度的最高紀錄。