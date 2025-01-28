DeepSeek引發能源需求擔憂　國際油價寫2周新低

▲石油。（圖／路透）

記者廖婕妤／台北報導

中國AI新創公司「DeepSeek」推出低成本、高效能的AI模型，震撼矽谷科技圈、也引發華爾街的疑慮，市場對於資料中心能源需求的擔憂也攀升，國際油價周一下跌約2％，寫2周新低。

根據外媒報導，周一WTI西德州原油收每桶73.17美元，下跌1.14美元或1.53％，寫1／8以來新低；布蘭特原油收每桶76.19美元，下跌1.36美元或1.75％，寫1／8以來新低。

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國際油價受到中國經濟、川普重申將提高油氣產出、呼籲普丁結束俄烏戰爭等消息影響走弱，隨著DeepSeek黑馬竄起，更加衝擊國際油價走勢。

DeepSeek推出的AI智能助手App，超越美國競爭對手ChatGPT，成為蘋果美國App Store上評分最高的免費應用程式。這讓投資者產生懷疑，他們向美國能源公司投入資金，希望AI能推動對資料中心供電的能源需求。

投行Jefferies分析師指出，DeepSeek的模型低成本、高效能，引發了美國相關需求的質疑，但其對於能源前景的影響還無法預測。

中國製造數據弱於預期，增加人們對能源需求的新問題；花旗銀行（Citibank）分析師表示，疲軟的數據顯示，中國需要做出更多政策努力來穩定經濟成長。

此外，分析師也提到，川普在上周呼籲OPEC降低油價後，油價近期表現都相對低迷，不過OPEC+成員國尚未對川普的呼籲做出回應，OPEC+將從4月開始增加石油產量；川普的關稅威脅也給油價帶來壓力，加劇貿易戰可能損害全球經濟成長和石油需求的擔憂。