億元中獎人面相曝！有這5特徵「隨便買都中」　3星座3生肖也上榜

▲台灣彩券公布統計2024年億元中獎人特徵，還有星座和生肖中獎比列前3名。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

過年期間台灣彩券大樂透連續20天開獎，許多民眾都希望自己成為幸運兒！而台彩公布統計去（2024）年億元中獎人的相關數據，像是中獎人輪廓特徵、血型、生肖和星座，外表有圓臉、單眼皮、小眼睛、蒜頭鼻等，生肖屬馬、猴、豬的人最多，星座則以摩羯座、雙魚座和獅子座並列第一。

台彩說明，根據統計數據，去年一整年共開出29注億元頭獎，29位幸運兒也全數完成獎金兌領，而台彩在中獎人領獎時有請他們填寫匿名問卷，發現去年中獎人29名只有2名女性，27名是男性，年齡介於50歲至69歲。

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而中獎人生肖屬馬、猴、豬的人最多，各占13.8%；星座則是摩羯座、雙魚座和獅子座並列第一，每個占比也是13.8%。；血型方面有42.3%是O型、26.9%是B型。

除此之外，台彩也透露中獎人面部特徵，大多為橢圓型臉、額頭寬、短又濃的眉毛、小眼睛、單眼皮、耳垂大、蒜頭鼻、櫻桃小嘴加薄唇。與上一屆2023年億元中獎人的輪廓特徵，「蒜頭鼻、濃眉、櫻桃小嘴、大耳、寬額頭」是連兩屆億元中獎人共同的輪廓特徵。

今年台灣彩券的大樂透自1月24日起至2月12日連續20天每天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄，不只有每年加碼的480組100萬元「春節大紅包」，更首度推出800組10萬元「春節小紅包」獎項，給民眾有更多中獎的機會。

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