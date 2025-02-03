00923群益台ESG低碳50配息0.77元　2/17最後買進日

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股在反應長假期間國際股市利空，金蛇年首個交易日表現失利，補跌逾800點，台灣首檔台股低碳市值型ETF-群益台ESG低碳50 （00923）宣布本次基金每受益權單位預估配發金額為0.77元，若以今（3）日收盤價21.8元來推估，單次現金配息殖利率預估近3.53%，除息日訂於2月18日，最後買進日 2月17日，收益分配發放日則在3月17日。

00923資產規模192億元，受益人數11.4萬人，採取半年配息，每年2月、8月除息，自2023年3月掛牌以來，已配息3次且次次都填息，本次為第4次配息，其所追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，透過選股機制，篩出ESG評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業，再進一步精選台灣市值前50大低碳龍頭公司，尤其在台灣碳費制度也在今年上路，正式邁入碳有價時代下，結合低碳概念的市值型ETF更將有助同步掌握台股成長行情與碳金商機。

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財富管理專家表示，雖然中國DeepSeek R1架構推出、川普加徵關稅等議題引發市場疑慮，為股市帶來壓力測試，然基於全球包括台灣在內景氣預期維持溫和成長，且AI發展趨勢不變，應用面需求甚至更為拓展，台灣電子產業鏈可望持續受惠，中長期表現仍值關注。

此外，今年台灣碳費將先試申報、2026年正式收費，意味著台灣進入碳有價時代，故碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛之重點，建議投資人不妨透過00923這類選股兼顧永續經營與企業獲利的台股低碳市值型ETF來佈局，掌握台股後市行情。

