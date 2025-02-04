OpenAI執行長：「沒計畫」控告DeepSeek

▲中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）、OpenAI的聊天機器人ChatGPT。（圖／路透）



文／中央社

OpenAI執行長阿特曼今天在東京告訴媒體，OpenAI「沒計畫」控告中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）。DeepSeek強大且開發成本似低的AI聊天機器人，引發矽谷的關注。

法新社報導，人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI上週警告，中國企業正努力試圖仿冒其先進的AI模型。

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阿特曼（Sam Altman）今天在東京告訴記者：「不，我們目前沒計畫控告DeepSeek，我們只會繼續打造優異的產品，以模型實力引領世界。」

阿特曼也再度表示：「DeepSeek的確是令人印象深刻的模型，但我們相信我們將繼續向前沿推進，推出優異的產品，所以，我們樂見出現對手。」

「我們過去曾面對許多對手，但我想推動技術進步和保持領先，符合所有人的利益。」

DeepSeek的表現引發一連串指控，聲稱DeepSeek對AI聊天機器人ChatGPT等美國領先的科技，進行逆向工程。

OpenAI曾表示，對手使用一種名為「蒸餾」（distillation）的技術，即較小的AI模型透過模仿較大模型的行為和決策模式來學習，類似學生向老師學習的方式。

不過，OpenAI本身也面臨多起侵犯智慧財產權的指控，這些指控主要和使用受版權保護內容訓練其生成式AI模型有關聯。