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年後轉職潮！工作機會近80萬個　餐飲住宿業急搶才

▲▼轉職,面試,地雷。（圖／取自photoAC）

▲年後轉職。（圖／取自photoAC）

記者廖婕妤／台北報導

農曆年後第一個開工日，台股交易首日雖然重挫逾八百點，但依然澆不息轉職熱度，農曆年後是轉職高峰，根據1111人力銀行資料庫統計，今年1月工作機會有高達79.2萬個，年增16%，其中以餐飲服務業、不動產、醫療相關、住宿服務等行業，合計開出16.9萬個工作機會。

今年農曆年收假日為2月2日（初五），網站瀏覽數突破250萬大關，創下自2022年初五同日以來新高；觀察農曆年後的履歷開啟數相較於年前，明顯成長24%，進一步分析履歷開啟的求職者年齡分布，以21-25歲占比最高，其次是26-30歲。說明社會大眾看好景氣往上走，就業市場機會多、選擇多，觸動年輕族群族勇敢大膽的展開轉職行動。

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從履歷開啟狀況可以看出，不只求職者態度比往年積極，有計畫徵才的企業也選擇提前布局，目前網站上的工作機會數達到將近80萬筆，較2024年成長16%，可以觀察到徵才端與求職端因為需求明確，不約而同加快求才與求職的腳步，並沒有受到農曆春節9天長假影響。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，農曆年後工作機會多，但競爭者也多，近年企業的人才需求已逐漸從硬技能轉向軟實力，根據1111人力銀行調查數據顯示，工作態度是企業在招聘過程中最重視的特質，其次是溝通能力、團隊合作精神、抗壓能力以及學習能力。

曾仲葳建議，面試時宜強調所具備的從業優勢以及穩定性，讓自己成為企業組織內穩定堅實的勞動力，才有機會獲得應試官青睞，從眾多的競爭者當中脫穎而出。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，年終發放不如預期也是轉職的一大考量，錢不夠用成了上班族「下一個工作會更好」的最大推力，感受到物價通膨上漲的壓力，憂心一旦薪資沒有同步成長，等於實質收入倒退，為了維持生活水平，上班族被迫追求更高的薪資，因而可以看出今年轉職積極度更勝過往。 

關鍵字： 轉職農曆年工作機會求職人才需求

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