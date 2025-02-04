搶年後商機　IEAT與加拿大魁北克投資局簽MOU與分享貿易投資商機

節能家電補助遭凍結20％ 50萬民眾深受影響

藍白聯手砍預算，經濟部節能家電補助原先預定刪除100億元預算，但遭到抨擊後，才在1／21立院院會中表決通過，改為凍結20％經費，但推估仍影響約60萬台家電、50萬戶民眾，對此，經濟部能源署強調，目前尚難預估預算後續解凍情況，呼籲國會支持預算。

資訊服務新兵凱鈿5日每股68元登興櫃 強拓海外市場

資訊軟體服務業者凱鈿（7737）將於5日以每股68元登錄興櫃，凱鈿多年以來致力於提供多元化商業智能解決方案，成為全球數位轉型的領航者。公司憑藉優異的技術創新與國際化策略，在SaaS（軟體即服務）市場中確立領導地位，並曾獲選《金融時報》評選為亞太地區高成長企業500強之一，董座蘇柏州表示，除深化AI與文件數據技術的結合，開發更智慧化的數據解決方案外，也會加強拓展海外企業用戶市場，將優先進軍日本、東南亞及美國市場

飾品黃金每錢飆出11570元天價 銀樓老闆驚喊「也太快」

美國總統川普祭出關稅戰，國際金價驚驚漲，銀樓飾金掛牌價也再度創新高。台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信今（4）日指出，現在每錢報價已來到11570元歷史新高，業界普遍預期第2季才會刷天價，現在2月就先看到，石文信驚喊「也太快！」

川普對台灣晶片加稅免驚！ 大摩：台積電持續主導市場

美國總統川普揚言對台灣晶片加徵100%關稅打亂台股金蛇年紅盤行情，不過在外資摩根史坦利（大摩）出具報告力挺下，台積電（2330）今（4）日強勢上漲20元或1.87%至1090元，帶動台股走揚。

年後轉職潮！工作機會近80萬個 餐飲住宿業急搶才

農曆年後第一個開工日，台股交易首日雖然重挫逾八百點，但依然澆不息轉職熱度，農曆年後是轉職高峰，根據1111人力銀行資料庫統計，今年1月工作機會有高達79.2萬個，年增16%，其中以餐飲服務業、不動產、醫療相關、住宿服務等行業，合計開出16.9萬個工作機會。

2025年台股動盪 凱基投顧：投資人欲進場先等兩訊號

多重國際利空衝擊下，台股蛇年開紅盤大幅回檔修正，凱基投顧認為，2025年台股不易延續2024年大好行情，反將是雲霄飛車，投資心法是「漲上去捨得賣，跌下來要敢買」，川普對台灣晶片加關稅衝擊終將到來，且DeepSeek對AI衝擊巨大，AI股價預期仍會整理一大段時間，重啟行情須等待兩種情境，一是股價跌至夠便宜、二是AI因成本更便宜刺激使用量大幅增加，也就是這兩種訊號都出現時，才是最好的進場時機。

勞資爭議雇主不履行調解？ 勞動部將擴大3項法律扶助範圍

勞資之間出現糾紛後，大多透過調解或訴訟來解決爭議，勞動部近期將修正《勞資爭議法律及生活費用扶助辦法》，預計將擴大3大法律扶助範圍來協助勞工朋友，以充分保障經濟較弱勢勞工透過完整司法程序維護自身權益。

0050分割有望！元大投信修遊戲規則 市場估一張4萬元可買到

台灣首檔ETF元大台灣50（0050），自2003年成立迄今，市價一路攀高，今（4）日平盤價來到192.7元；換言之，每張市價仍高達19萬2700元，一般小資族望「股」興嘆，因此，元大投信也已經修改了0050的信託契約，加入分割或反分割條款，透過分割，未入手價格將變得更加「親民」，可望大幅提高投資人參與投資意願。

川普助攻！台銀黃金存摺刷3005元天價 50公克放1年賺近5萬

美國總統川普關稅政策牽動投資界敏感神經，台銀黃金存摺今（4）日上午盤就飆出每公克3005元的新天價，首度突破3000元大關，以去年2月買進50公克估算，放約1年可賺近5萬元。

川普想課台積電半導體關稅 陸行之：認證工程非常浩大

知名分析師陸行之今日發文表示，原本以為台積電可以和AI大客戶股價表現分離，但還是打成同一類，不過他也質疑美國政府要如何台灣是最終半導體製造產地，這課稅認證工程就非常浩大，但生命會找到出路，以後台灣製造半導體到美國要被課重稅，不知道會不會有背包客走私進口到美國。