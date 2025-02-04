搶年後商機　IEAT與加拿大魁北克投資局簽MOU與分享貿易投資商機

▲加拿大魁北克投資局締盟暨貿易商機投資分享交流茶會海報。（圖／IEAT提供）
記者張佩芬／台北報導
全台獨家，僅此1場，台北市進出口公會(IEAT)將於本月17日下午2時在IEAT舉辦加拿大魁北克投資局(International Quebec Investment) 合作備忘錄簽約儀式暨魁北克產業分享交流茶會，邀請廠商業界報名參加，搶佔年後商機。
活動現場將獨家辦理「魁北克整體經貿環境&產業介紹」、5家魁北克產業分享會、午茶交流會
迎來魁北克AI機械手臂、金融投資環境等深入解說。
展示全球知名電影主題系列的3D立體拼圖、優質天然精油及專業級特殊防護箱，是業界佔領魁北克商機、加拿大市場的絕佳機會。
IEAT長年佈局加拿大，目前已與加拿大前5大省份中的英屬哥倫比亞(British Colombia)、亞伯達省(Alberta)、安大略省(Ontario)的重要工商團體簽署合作備忘錄、締盟姐妹會，雙邊長期互動交流，包括組團互訪、辦理貿易媒合推廣活動等。此外，過去2年IEAT連續造訪加拿大，實際帶領會員企業赴當地汲取第一手商機、開拓當地市場。
IEAT是台灣唯一與加拿大最友好且緊密的工商組織，也是業界零距離對接魁北克產業的絕佳機會，立即報名卡位搶先掌握最第一手商機脈動，2/17下午14:00-下午17:00在IEAT12樓會議室&11樓第1會議室(台北市中山區松江路350號)舉行。
聯絡窗口：IEAT貿易推廣處 詹專員Alison 02-2581-3521#511/ Alison@ieatpe.org.tw
IEAT&IQI締盟儀式：下午14：00 ~下午14：30在IEAT12樓第1會議室
魁北克產業分享會；AI機械手臂、金融業、3D立體拼圖、植物精油、專業級特殊防護箱，時間下午14：30 ~下午15：30，地點在該會11樓第1會議室、12樓第1會議室。
產品展示交流茶會：下午15：30 ~下午17：00，地點在該會12樓第2會議室。
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