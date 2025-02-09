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川普2.0趨勢財！　揭秘最賺ETF

川普大打關稅戰，不確定性將導致股市震盪加劇，2025布局美股首要之際是考量波動風險。（翻攝自白宮臉書）

▲川普大打關稅戰，不確定性將導致股市震盪加劇，2025布局美股首要之際是考量波動風險。（翻攝自白宮臉書）

圖文／鏡週刊

農曆春節期間，國際市場不平靜，先是DeepSeek以低成本開發出AI模型，在科技界投下震撼彈；接著，美國總統川普宣布加徵關稅，市場不安情緒升高，加大蛇年股市波動。面對開年挑戰，投資人忍不住問，2024牛氣沖天的股市，接下來該如何布局才能持盈保泰？

「儘管2025年市場表現動盪不安，但全球資金焦點仍在美股！」投信法人表示，美國基本面因企業獲利持續增長，有一定韌性，整體經濟衰退可能性低；配合川普上任，市場預期在企業減稅及監管政策鬆綁下，未來美股慶祝行情可期。要搭上「讓美國再次偉大」列車，最簡單方式，就是鎖定大型企業龍頭股，因為在監管寬鬆環境下，將對企業併購活動更有利。

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投信強調，美國經濟基本面仍相對穩健，AI發展因DeepSeek問世而出現更多投資可能性，未來市場擴展速度只會更快；至於川普的關稅不確定性，將導致潛在通膨風險升高，聯準會降息腳步恐暫緩。在波動加劇環境下，透過定時定額布局美股市值型ETF，可做到時間分散、資金分散及標的風險分散，讓人相對安心。

在美國經濟基本面與AI發展趨勢不變前提下，美股將呈現震盪走高格局。（翻攝自NYSE臉書）

▲在美國經濟基本面與AI發展趨勢不變前提下，美股將呈現震盪走高格局。（翻攝自NYSE臉書）

重點是美股市值型ETF怎麼選？攤開2024美股主要指數不含息表現，標普500成長指數漲幅逾35％居冠，其次是那斯達克指數28.6％，以及那斯達克100指數24.91％。展望2025，在國際機構對美股多持樂觀看法下，未來指數強者恆強趨勢值得留意。

事實上，美股歷經2023、2024連續兩年大漲，進入2025市場波動升高已在市場預期之中。為趨吉避凶，投資人在標的挑選上除關注報酬率外，更應將波動風險一併納入考量。

以國內上市美股市值型ETF為例，2024年報酬風險比（為評估每一單位風險交易預期回報率的指標，該數值越高越好）表現最好的，是追蹤標普500成長指數的00924（復華S&P500成長），報酬風險比為2.61，CP值最高。

法人建議，在美國經濟基本面與AI發展趨勢不變前提下，美股將呈現震盪走高格局，投資人可從報酬風險比角度，透過市值型ETF參與美股多頭行情；操作上，可利用大盤下跌時分批加碼，做好分散策略，才能在波動加劇下穩健獲利。

資料來源：CMONEY（皆還原權息計算），資料日期：2023/12/29～2024/12/31

資料來源：CMONEY（皆還原權息計算），資料日期：2023/12/29～2024/12/31


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關鍵字： 鏡週刊ETF川普

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