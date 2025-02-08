金蛇年首周大怒神　40檔台股基金績效勝大盤

▲台股金蛇年第一周表現先蹲後跳。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金蛇年第一周台股表現先蹲後跳，金蛇年台股開盤第一天大跌830.7點，也創下史上收盤第四大單日跌點紀錄，不過之後四天連續上漲，使得金蛇年第一周周線收在23478.27點，統計第一周小跌47.14點作收。不過仍有40檔台股基金打敗大盤，以近一季績效來看，其中群益葛萊美基金漲6.13%勇奪冠軍，其他前十名包括群益創新科技、群益中小型股、店頭市場、台新台灣中小、台中銀大發、凱基台灣精五門、富邦台灣高股息、台中銀數位時代、元大卓越也都有2%至5%以上的好表現。

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群益投信表示，台股市投資人最熟悉的市場，不管大盤漲跌仍有不少個股持續強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資的標的，只要透過正確的投資方式，就不用擔心投資時點的問題，台股走的是波段行情，猜測進場時點不易，不如採取定時定額方式進場，台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股基金來作為投資工具。

群益葛萊美基金經理人柯鴻旼表示，川普總統的一言一行將主導接下來資本市場波動。短期內科技股可能會有大波動，但中長期AI/半導體是投資雙主軸不變。在傳產方面，中東停火與俄烏戰爭可能結束有可能帶來下一波基礎建設重建潮，須密切觀察原物料報價與川普調停的狀況。展望2025年，群益對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商。

群益創新科技基金經理人孫傳恕指出，市場預期台灣GDP逐季走升，將有利於台股2025年後市表現；在類股方面，AI ODM, 光通訊、散熱, IP/ASIC及零組件等相關族群拉回仍站在買方，看好電子產業持續受惠AI需求帶動相關次產業如:光通訊、散熱、AI ODM及關鍵零組件等；非電部分，重心將以機器人相關的電機、工具機等區塊為主。