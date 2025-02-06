川普關稅戰大輸家！小摩點名8家美企　特斯拉、蘋果入列

▲ 美國總統川普上任以來啟動一連串關稅戰。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

美國總統川普上任之後關稅戰逐一開打，為了應對持續延燒的關稅戰，摩根大通（JPMorgan Chase & Co.、通稱小摩）盤點千家位處高風險業者，列出8大輸家，在8家美企中，美股7巨頭就佔了3家，分別是特斯拉（Tesla）、蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon）。

根據《CNBC》報導，川普總統上周末對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%的關稅，並對來自中國的商品徵收10%的關稅，不過，本周一，對加拿大和墨西哥的關稅暫緩了30天，而中國則對部分美國產品徵收高達15%的關稅作為報復。

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報導稱，隨著關稅貿易戰線的開打，引發了人們對某些行業可能遭受的擔憂，從而引發了全球股市的波動。

摩根大通策略師Dubravko Lakos-Bujas在最新報告指出，小摩10位分析師覆蓋了大約1000家，可能會因美國對來自多個地區（包括中國、墨西哥、加拿大和歐洲）的進口商品的關稅升級受到高度衝擊的業者一一盤點，並從中列出8家受威脅最大的美企。

這8家分別是電動汽車製造商特斯拉、汽車零件供應商 Aptiv 、商用卡車和汽車零售商 Penske Automotive、蘋果、亞馬遜、牙膏製造商高露潔棕欖（Colgate-Palmolive）、Ebay和雅詩蘭黛（Estee Lauder）。

報導指出，小摩發現受關稅威脅最大的公司是特斯拉，由於對新關稅的擔憂，汽車製造商和汽車供應商受到了沉重打擊，特別是因為許多電動和自動駕駛汽車公司在中國開展業務，並依賴從外國進口來滿足國內消費者需求。

報導也表示，特斯拉和Aptiv主要投資於中國，而Penske Automotive的營收則與歐洲密切相關。

摩根大通表示，「7巨頭」除了特斯拉外，蘋果和亞馬遜也面臨關稅風險。蘋果被認為是大型科技籃子中最脆弱的，因為蘋果大部分產品都在中國組裝，而亞馬遜的廣告業務受益於中國賣家，且亞馬遜的許多第三方賣家都在中國。