0050可望分割「1張變5張」　專家曝原因

▲0050調降費用率，未來甚至有可能分割，對小資族來說相當有利。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

進入2025年，科技仍是台股投資亮點，除半導體龍頭外，隨著AI發展推進，包括自動化設備、電子零組件等相關供應鏈大廠，將保持營運動能，雙位數獲利成長可期。在此情況下，市值型ETF也成了2025投資關鍵字，重點是相關產品怎麼選才聰明？

臺北商業大學財務金融系副教授謝承熹指出，市值型ETF編制重要原則，在能及時反映市場主流趨勢，汰弱留強。「投資人不用費心去猜未來科技主流，只要抱牢市值型ETF，自然可將最強趨勢股一網打盡。」

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既然如此，又該如何挑選市值型ETF、將布局效益發揮到最大？政大商學院副院長周冠男直言，台股市值型ETF就是買0050或006208（富邦台50），兩者成分股相同，長期布局就是買費用率低的，誰便宜就買誰。

而根據元大投信最新公告，0050將調降經理費，以目前ETF規模約4400億元計算，經理費將從原先0.32%降至0.11%。若0050規模持續成長，一旦突破5000億元，則部分經理費將進一步降至0.08%，投資人布局成本將大縮水。

以實際報酬率來看，0050調降經理費後，投資時間越長，績效差異越明顯；若單筆持有超過10年，以新費用率計算，報酬率將較原費用高出逾9個百分點。此次0050大砍費率，預料不僅提升老股東回頭加碼意願，對小資族及新手小白來說，也具一定吸引力。

另外值得注意的是，此次0050公開說明書修訂，新增一條「受益憑證進行分割或反分割作業」；以目前0050價格約200元左右來看，入手門檻已高，未來不排除進行分割，擴大投資人參與。若分割比例為1拆5，代表一張0050將變成5張，股價同步降至40元。一旦如此，對存股市場將帶來很大想像空間。

周冠男強調，年終獎金到手，就應持續投入市值型ETF。「不要因為大盤漲多自我設限，事後回頭看，會發現指數就是長期往上走，策略型或產業型交易，都很難持續打敗市場，相對來說，市值型ETF仍是最佳選擇。」

▲0050費用率調整表。資料來源：基金公開說明書，元大投信整理，規模採新台幣計價。



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