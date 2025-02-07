和本田破局！外媒曝日產找新夥伴　鴻海成候選名單

▲日媒爆「Nissan社長已告知Honda終止整合協商」！不當子公司談判破局。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

根據外媒《路透社》報導，日產與本田進行合併談判破裂後，兩位知情人士周四表示，鴻海（2317）旗下富士康已被視為一名合作候選人。

據第三位知情人士透露，日產執行長內田誠 (Makoto Uchida) 周四早些時候與本田執行長三部敏弘 (Toshihiro Mibe) 會面，表示在本田提議將日產設為子公司後，他希望結束談判。

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兩位了解日產想法的人士表示，日產目前願意與包括科技公司在內的新合作夥伴合作，以應對電動車、軟體驅動汽車和快速發展的中國新興製造商帶來的技術變革。

其中一位人士表示，該公司也願意與全球最大的電子產品代工製造商台灣富士康合作。富士康是蘋果公司的代工廠商，根據路透社 12 月報導，蘋果一直在尋求擴大其新興的電動車合約製造業務，並曾與日產汽車公司接洽，但遭到了這家汽車製造商的拒絕。

富士康的電動車業務由前日產高管關潤領導，他曾被視為該汽車製造商首席執行官的有力競爭者，但該職位最終由現任老闆內田擔任。

日產和本田的發言人拒絕對談判狀態發表評論，重申早先的聲明，稱他們計劃在 2 月中旬之前確定未來方向。富士康沒有立即回應置評請求。