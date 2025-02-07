小確幸！3.2萬個職缺周六不補班　緯創、宏碁資訊都在列

▲緯創資通企業福利誘人，圖右為董事長林明憲。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

今年農曆春節連放9天，不少民眾明（8）天都要補班，等於開工首周就連上6天，不過，也有一些企業補班日是不用補班的，根據104人力銀行數據，共有3.2萬個工作機會標註「不用補班」，像是緯創（3231）、建準（2421）、宏碁資訊（6811）等，企業福利都祭出周六不補班的條件，徵才企業透過特色福利，提升留才攬才吸引力。

年後轉職季來臨，根據104人力銀行發布《2024年員工C.E.O工作價值認知調查報告》，求職者找工作評估5大面向，分別是64%評估薪資符合期待、41.4%上班地點交通方便、36.1%獎金制度公平合理、34.4%福利制度佳、31.4%有清楚的管理制度。

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缺工潮持續，徵才企業為吸引求職者青睞，陸續祭出「不用補班」的特色福利。104人力銀行線上3.2萬個工作機會標註「不用補班」，依產業，53%集中在電子資訊／軟體／半導體、共1.7萬個最多，科技業工作較以任務導向，較能採取彈性班別，若往來為外國企業則不受台灣假別影響；「不用補班」工作機會較多的產業還有批發／零售／傳直銷業3,100個、一般製造業2,325個。

104人力銀行也舉例，像是緯創（3231）開出IE工業工程師職缺，企業福利就主打「彈性上下班、週六不補班」；建準（2421）開出業務代表職缺，也祭出「彈性休假不補班」制度；宏碁資訊（6811）開出雲端專案工程師職缺，也註明「星期六一律放假不用補班」，藉此吸引人才投入。

▲標註「不用補班」的部分職缺。（圖／104人力銀行提供）