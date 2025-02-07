大摩力挺輝達喊「逢低買進」　估ASIC下半年退潮

▲輝達（NVIDIA）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據摩根史坦利(Morgan Stanley、簡稱大摩)近日報告，輝達（NVIDIA）仍是他們的首選個股，並表示中國DeepSeek所引發的拋售潮，反而提供了一個絕佳的逢低買進機會。至於市場對於ASIC（特殊應用晶片）族群的偏好超過了GPU概念股，但大摩認為今年下半年會發生轉變。

根據外媒《Seeking Alpha》報導，大摩分析師Joseph Moore6日指出，儘管市場的信心受到潛在的長期風險影響，但NVIDIA的近期業務依然穩健，Blackwell晶片的供應能見度持續提升，顯示客戶的支出意願明顯。

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Moore認為，DeepSeek確實帶來了一些與出口管制和長期投資相關的逆風。雖然DeepSeek在AI領域是一個強大的升級，但這只是過去一年技術演進中的一環。NVIDIA執行長黃仁勳曾表示，AI處理器性能在過去十年提升了一百萬倍，未來十年也有望達到同樣的成長，因此出現一些通縮效應並不令人意外。

Moore及其團隊指出，市場對於NVIDIA Hopper和Blackwell晶片的信心持續增強，並預測在財報季過後，市場對這些產品的正面評價將會進一步升溫。儘管投資人對大型訓練叢集的信心受到打擊，但目前的跡象顯示這類型叢集的建置仍在進行中。AI推論市場有望帶動多年的成長，而NVIDIA在這一市場的地位依然穩固。

Moore還提到，最近股市對於ASIC族群的偏好超過了GPU概念股，但他認為這種現象可能會在2025年下半年發生轉變。從長期來看，兩大市場的潛力都很看俏，但預計下半年市場信心會重新回到NVIDIA身上。

Moore認為，DeepSeek的出現讓ASIC較受投資人歡迎，主要是因為市場對成本的關注增加，並認為ASIC更適合NVIDIA客戶的低成本推論平台。然而，他相信，真正能在2025年改變成本曲線的將是Blackwell，而非ASIC。

