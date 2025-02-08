因應美國關稅　華擎宣布將製造業務移出中國

▲美國總統川普宣布針對加拿大、墨西哥、中國徵收或加徵關稅。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

美國近日宣布對中國進口產品徵收10%關稅，根據外媒報導，華擎（3515）也為了避免因新關稅增加的成本，宣布計劃將其製造業務逐步移出中國。

外媒指出，這項新關稅適用於先前對特定中國產品徵收的任何現有進口關稅，因此包括電子產品和電腦硬體等必需品的價格預期將大幅上漲。華擎表示，由於對GPU卡等其他產品徵收10%關稅，需要一些時間將製造轉移到其他國家。

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為此，華擎計劃與越南和台灣的製造商合作，雖然將生產完全轉移到其他市場可能需要數年時間，但這一舉措是為了減少對中國的依賴，並降低因關稅帶來的成本壓力。

對任何製造商來說，外移過程都涉及重大的物流規劃與投資。公司須建立新的供應鏈、確保新設施的品質控管，並在不同法規環境中靈活應對。然而，在中美貿易緊張局勢升級的背景下，為了維持市場佔有率和盈利能力，外移仍被視為必要之舉。

儘管轉移製造業務有助於企業避稅，但短期內可能會因為建立新設施和員工訓練等支出而增加生產成本。不過，長期來看，多樣化的生產地點可提升營運彈性，減少對任何單一國家的依賴，從而降低風險。

此外，轉變初期可能導致供應鏈中斷，影響特定市場的產品供應，價格也可能出現短暫波動。華擎表示，「在過渡期間，我們可能會吸收部分成本，並調高部分價格來反映成本的增加。由於市場競爭仍然激烈，要提價並不容易。」