曾文水庫「枯水期滿庫」破紀錄　經部宣告一期稻作供水沒問題

▲曾文水庫。（圖／記者林東良翻攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部今（10）日指出，台灣最大容量的曾文水庫，不僅在枯水期破紀錄仍滿庫，而且已滿水位超過半年了。

經濟部臉書表示，配合一期稻作，曾文水庫每日將送水415萬噸到烏山頭水庫後再分配到下游灌溉；直到雨季來臨前，整體供水都沒有問題。

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南部近期地震頻繁，水利同仁除了每日加強檢查大壩及重要的水利設施之外，更24小時監控水庫的各項數據，確保水庫的安全。