川普觸動關稅戰！台股震盪　法人看好AI長線發展

▲AI示意圖。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普7日投出震撼彈，針對加拿大、墨西哥與中國宣布新一輪關稅計畫，再度造成市場波動，連帶台股今（10）日早盤表現，而台灣由於半導體產業在全球據以舉足輕重之地位，是否容易成為川普開刀的目標？對此投信法人指出， AI發展是建立在算力之上，因此半導體晶片發展是產業的核心，台灣在先進製程晶片中具有競爭優勢，可替代性相對低，在成本轉嫁上更有機會由需求方吸收，因此對產業鏈影響有限，此時台股出現震盪，反而是加碼好時機。

國泰投信認為，AI終端運用好戲正上演，AI手機與PC等消費品的全球滲透率在2025年被預估將分別達到30%、25%，並且在明年增長到50%、45%，漲幅可觀；而AI熱潮帶來股市交易熱絡，金融股同樣因此受惠，統計2024年國內14家金控自結獲利表現達5,979.79億元，年增率達63.70％；台股今年仍有望在AI領頭、金融支撐的氣勢下打開多頭格局，表現仍是看多。

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美國聯準會（Fed）放慢降息步調、DeepSeek橫空出世，以及川普調高關稅政策的影響，美國10年期公債殖利率維持高檔震盪，使得債劵和REITs表現承壓。不過，柏瑞投信表示，受惠於美國生產力提高、通膨仍處下降趨勢、總體經濟和企業獲利增長持穩，AI長期發展趨勢並未改變，在市場短期修正下可透過科技多重資產策略中長期布局。

野村投信指出，回顧2018年3月8日美國正式對中國實施鋼鋁關稅，爾後並展開一連串禁令、談判與調高關稅措施，諸多政策變數加上市場對通膨升溫擔憂，一度讓股市波動度擴大，S&P 500指數自2018年3月之後的一年期間月震幅區間達-9%至+8%，商人出身的川普善用鮮明與激進的方式進行談判，然而目的皆希望美國從此獲取更大競爭優勢，且美國仍是全球經濟及科技第一強權，龍頭企業的獲利與報酬率更是獨步全球，加上身為全球經貿火車頭，根據前次經驗，短期消息面均未影響美股長期向上趨勢。