漢來美食1月營收年增4成「寫單月新高」　全年拚展店12家

▲漢來美食「來美食APP」。（圖／漢來美食提供））

記者廖婕妤／台北報導

漢來美食（1268）公告1月營收，受惠春節9天連假聚餐需求高，單月合併營收為7.82億元，月增36.3%、年增40.73%，單月業績再創歷史新高。展望今年，預計全台將展店12家，屆時全台總店數會增加到60家。

漢來美食表示，除夕當天北高所有品牌餐廳包括年菜外帶，單日總營收高達7,200萬，創下公司單日營收歷史新高；除夕到初五，所有品牌中營收成長幅度最高的為宴會廳，台北南港、高雄漢來飯店、巨蛋宴會廳，3廳6天總營收年增13%。

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漢來美食指出，品牌營收表現最好的則是海港自助餐，全台7家海港6天總營收有8,200萬，年增4%；台北南港島語自助餐，是來客數成長最多的餐廳，除夕到初五6天單店用餐總人次達到8,553人。

漢來美食觀察，今年除夕到初五市場趨勢，比起往年同期除了早早就預定好的圍爐或娘家宴聚餐，因為假期長，民眾外出門逛街機會高，以位於百貨公司的品牌餐廳營收來看，今年較往年多了更多逛街的客人，因此walk in的客人相對增加，高雄夢時代購物中心的上菜片皮鴨專賣店，單店6天的營收就比去年同期成長近1成。

而適合全家親子聚餐的上海湯包，整個1月全台6間店的業績達成率，也都超越預期。顯示今年民眾在長假期間多偏向選擇外出用餐，畢竟比在家裡自己辛苦忙碌料理，大家能輕鬆愉快吃到美食，一來有犒賞自己的年節儀式感，二來也不用為了收拾善後耗費心力。

展望今年，漢來美食從北到南都有展店計畫，展店數高達12家，預計會先從全新改造後的高雄巨蛋咖啡廳揭開一整年的序幕，後續有中餐品牌的湯包、福園，名人坊或東方樓，以及人氣居高不下的島語自助餐廳，總店數會增加到全台總共60家。