OpenAI曝今年完成自家AI晶片設計　委託台積電生產

▲OpenAI。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒路透社報導，ChatGPT的開發商OpenAI正在加速推進自家AI晶片的開發，目的是減少對輝達的依賴。OpenAI計劃在今年內完成晶片設計，並將其交給台積電進行製造。

消息人士透露，OpenAI預計在未來幾個月內確定第一代晶片的設計，並交由台積電生產。OpenAI和台積電對於路透社的報導均拒絕置評。

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這項進展顯示，OpenAI正按照計畫推進，目標是在2026年於台積電量產自家晶片。通常tape out過程需要耗費數千萬美元，並且需要大約6個月的時間才能完成製造，除非OpenAI 願意支付額外費用以加速流程。首次tape out的晶片並不保證能夠正常運作，若出現故障，則需找出問題並重新進行生產。

消息人士指出，這款以訓練為主的 AI 晶片在 OpenAI 內部被視為戰略工具，目的是提高 OpenAI 與其他晶片供應商談判的籌碼。如果過程順利，OpenAI 將能夠量產自家第一個 AI 晶片，並可能在今年稍後測試其作為輝達晶片替代品的可行性。

OpenAI 計劃在今年將晶片設計送交台積電，顯示這家新創公司在自家第一代晶片設計上進展迅速。其他公司在晶片設計過程中可能需要耗費更多年的時間。這款晶片由Richard Ho領導的團隊與博通公司（Broadcom）共同設計開發，該團隊在過去幾個月內規模已倍增至40人。Richard Ho在加入 OpenAI 前曾任職於 Alphabet 旗下的 Google，路透社去年首次披露了 OpenAI 與博通的合作。