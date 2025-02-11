御嵿搶攻台積電熊本廠商機　拚3年內海外營收占比2成

▲御嵿董事長孫正強。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

御嵿國際（3522）自新團隊加入後，積極推動集團2.0轉型計畫，今年起將朝拓展品牌佈局與跨國經營2大策略發展進行，跨國經營觸角第一步已鎖定日本，跟隨台積電（2330）的腳步前往熊本佈局，上半年即可見營收貢獻挹注，目標3年內海外營收占2成以上 。

御嵿表示，本月已與日本出雲総業正式簽約，共同在熊本縣菊陽町打造九州地區首座日台複合式宴會館「日台会館 Palais de Formosa」，正式將營運觸角伸向海外，該館緊鄰台積電JASM熊本廠，將可望與高科技產業共同創造地區經濟繁榮，上半年即可見營收貢獻挹注，目標3年內海外營收占2成以上 。

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御嵿指出，拓展品牌佈局方面，去年12月結合旗下經典烤鴨餐廳「晶粵軒」的烤鴨及港點菜單，打造全新烤鴨餐廳「鴨覓」，開幕以來單周營收貢獻即超過百萬元，今年將再拓展1間分店，明年再拓展2間分店，以達成品牌初步規模效益。

另旗下「頂鮮海鮮餐廳」將於今年下半年正式進駐台北大巨蛋商城，未來並規畫於高雄左營與亞灣區開設更大規模的頂鮮海鮮餐廳，搶攻南台灣頂級海鮮餐廳市場；預計今年Q3末陸續於信義商圈與竹北開設「京都燒肉牛匠」為忙碌的高科技業者與頂端消費顧客，營造謐靜、典雅且溫馨的用餐體驗。

御嵿也提到，下半年成功將海峽會餐廳併入集團版圖後，今年將進一步優化海峽會的空間服務與菜單設計，以獨立包廂的方式提供高端日式燒肉及懷石料理，並融入頂級海鮮饗宴，期滿足金字塔頂端食客難得的美食體驗。

御嵿1月合併營收為2.15億元，月增77.77%、年增63.86%，主要在於集團旗下晶宴會館各館的改裝效益逐步發酵，帶動農曆春節旺季訂桌率較去年同期大增20%，加上海峽會與鴨覓加入營運行列，帶動旺季業績逐月走強。