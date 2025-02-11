去年自由港區貿易值突破達3兆元　空運部分就佔了2.4兆元

▲去年我國自由港區營運績效大幅成長，海空運貿易值雙創新高。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

受惠全球數位經濟、AI、電子及半導體關聯產業需求持續暢旺，帶動我國自由港區營運績效大幅成長，交通部航政司司長韓振華指出，113年貿易值已突破達新台幣3兆元，超越112年同期1.9兆元，成長近逾5成，空運部分達2.4兆元成長近8成，海運6,356億元，成長6%，雙創歷史高峰。

為強化台灣成為全球供應鏈關鍵地位，今年交通部積極推動六海一空自由港區智慧建設及加強關聯產業招商，估將持續成長，朝全球運籌中心目標邁進。

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去年空運自由港區方面，受惠全球人工智慧應用領域不斷擴增，對高階AI晶片及伺服器產品需求大幅提升，帶動桃園航空自由港區內之電子、半導體關聯產業貨品出口增加，113年貿易值高達2.4兆元新台幣，較去年1.3兆元大幅成長近8成，貨量部分亦再增長近3成達到3.4萬噸，為疫後新高。

其中桃園航空自由港區的冷鏈物流專倉(2,800坪)於113年6月取得國際空運協會(IATA)航空冷鏈認證，有助於促進生技醫療產業發展外，113年7月啟用之快遞三庫（樓地板總面積3,965坪），更提供跨境電商完善之物流服務。

為持續因應電子及半導體、AI產業規模持續擴增，桃園航空自由港區已再投資32.5億元擴大H棟加值廠房新建規模，期打造AI晶片產業聚落，預計114年底完工，115年啟用後，可增加600個就業機會，並創造3,000億元貿易值。

在海港自由港區方面，在油品、非鐵金屬儲轉維持高度需求下，113年貿易值6,356億元，較去年5,991億元成長6%，貨量則成長超過3成達631萬噸。

為完善智慧化物流基礎建設，高雄港第七貨櫃中心已於113年7月全面啟用，導入現代化全自動化櫃場、5G通信科技、遠端監控中心等智慧設施。

另為打造全台最大汽車物流園區，114年底將啟用台北港智慧車輛園區，發展5G智慧車輛、電動車加值應用場域，預估全面啟用後汽車每年處理量可達25-30萬輛，將創造1,270億元產值及增加600個就業機會。

交通部強調，為深化台灣物流供應鏈及關聯產業發展，114年將持續積極運用智慧科技提升物流服務效能，包括規劃建設桃園機場貨運資訊整合平台、台北港物流倉儲區興建立體式智慧倉庫，引進冷鏈溫控與智能倉儲管理系統、海港門哨導入eTag輔助車牌辦識設施系統及推動AI智慧港灣解決方案試驗等計畫，期透過完善海空物流服務吸引更多國際指標廠商進駐投資，讓我國自由港區朝全球運籌中心目標邁進。