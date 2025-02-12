黃金「歐印族」當心！專家：3利空蠢動　資產配置10%已足夠

▲黃金、金價。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

國際金價漲不停，不過鉅亨買基金投資研究部主管羅瑤庭今（11）日表示，今年黃金仍有3大不利因素浮現，聽到有人看到金價走高想「All In（歐印，全部投入）」羅瑤庭急喊「不要吧！3個利空在那裡。」

國際金價今年以來數度刷新天價，近期飆破每盎司2900美元大關後，多個國內外投資機構認為有機會挑3000元大關，吸引投資人搶進。不過羅瑤庭今日出席鉅亨買基金年度活動會後分享，投資人對黃金應視為「避險平衡資產」的標的，整體配置5%至10%左右已經足夠，不宜當做投資的全部。

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至於黃金資產超過整體部位10%以上的人如何建議？羅瑤庭直接回：「趕快獲利了結啊！」他觀察，黃金一直有3大因素決定是否能往上漲，包括地緣政治不確定性、美國實質利率與美元走弱。

在地緣政治上，羅瑤庭認為烏俄戰爭已來到尾聲，未來4年重大衝突會降低；美國實質利率在該國經濟成長表現看好下難有降息空間；美元又強勢。

羅瑤庭說：「這3個因素，我們認為對黃金都是不利的。」他認為，黃金屬避險商品不「生不出小黃金」、也沒有配息空間，不應當做退休準備或創造資產財富的工具。

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