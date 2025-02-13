快訊／台股收盤大漲109.66點　台積電跌10元至1090

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（13日）開低走高，加權指數終場大漲109.66點，以23399.41點作收，漲幅0.47％，成交量3774.93億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以下跌26.47點開出，指數開低走高，盤中最高達23413.1點，最低23206.45點，終場收在23399.41點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1090元，跌幅0.91％；鴻海（2317）上漲3元至180元；聯發科（2454）上漲35元至1520元；廣達（2382）上漲2元來到260元；長榮（2603）上漲3元至215.5元。
今天漲幅前5名個股為今皓（3011）上漲1.75元，漲幅10％；太極（4934）上漲1.25元，漲幅10％；元禎（1725）上漲3.55元，漲幅9.97％；華邦電（2344）上漲1.45元，漲幅9.97％；威致（2028）上漲2.15元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為康控-KY（4943）下跌1.1元，跌幅6.13％；圓剛（2417）下跌3.4元，跌幅6.13％；達邁（3645）下跌5.2元，跌幅6.11％；今國光（6209）下跌1.75元，跌幅5.34％；達運光電（8045）下跌7元，跌幅4.86％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|今皓（3011）
|19.25
|▲1.75
|▲10.0％
|太極（4934）
|13.75
|▲1.25
|▲10.0％
|元禎（1725）
|39.15
|▲3.55
|▲9.97％
|華邦電（2344）
|16.0
|▲1.45
|▲9.97％
|威致（2028）
|23.75
|▲2.15
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|康控-KY（4943）
|16.85
|▼1.1
|▼6.13％
|圓剛（2417）
|52.1
|▼3.4
|▼6.13％
|達邁（3645）
|79.9
|▼5.2
|▼6.11％
|今國光（6209）
|31.0
|▼1.75
|▼5.34％
|達運光電（8045）
|137.0
|▼7.0
|▼4.86％
資料來源：證交所
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