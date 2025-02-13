快訊／台股收盤大漲109.66點　台積電跌10元至1090

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（13日）開低走高，加權指數終場大漲109.66點，以23399.41點作收，漲幅0.47％，成交量3774.93億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以下跌26.47點開出，指數開低走高，盤中最高達23413.1點，最低23206.45點，終場收在23399.41點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1090元，跌幅0.91％；鴻海（2317）上漲3元至180元；聯發科（2454）上漲35元至1520元；廣達（2382）上漲2元來到260元；長榮（2603）上漲3元至215.5元。

今天漲幅前5名個股為今皓（3011）上漲1.75元，漲幅10％；太極（4934）上漲1.25元，漲幅10％；元禎（1725）上漲3.55元，漲幅9.97％；華邦電（2344）上漲1.45元，漲幅9.97％；威致（2028）上漲2.15元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為康控-KY（4943）下跌1.1元，跌幅6.13％；圓剛（2417）下跌3.4元，跌幅6.13％；達邁（3645）下跌5.2元，跌幅6.11％；今國光（6209）下跌1.75元，跌幅5.34％；達運光電（8045）下跌7元，跌幅4.86％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 今皓（3011） 19.25 ▲1.75 ▲10.0％ 太極（4934） 13.75 ▲1.25 ▲10.0％ 元禎（1725） 39.15 ▲3.55 ▲9.97％ 華邦電（2344） 16.0 ▲1.45 ▲9.97％ 威致（2028） 23.75 ▲2.15 ▲9.95％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 康控-KY（4943） 16.85 ▼1.1 ▼6.13％ 圓剛（2417） 52.1 ▼3.4 ▼6.13％ 達邁（3645） 79.9 ▼5.2 ▼6.11％ 今國光（6209） 31.0 ▼1.75 ▼5.34％ 達運光電（8045） 137.0 ▼7.0 ▼4.86％

資料來源：證交所