台中新光三越氣爆多人死傷　勞動部：違反法規將課以雇主責任

▲台中新光三越氣爆，內部慘況曝光。（圖／記者許權毅翻攝）



記者廖婕妤／台北報導

台中市新光三越今（13）日上午11時33分發生嚴重氣爆案，目前已知最新傷亡人數為4死20傷，對此，勞動部表示，已派員前往了解，目前都還在等消防單位釐清中，若有違反相關法令，將課以雇主責任，若有職災勞工將盡力協助。

勞動部表示，目前都還在等消防單位釐清中，本部職安署中區中心已派勞動檢查員前往了解，並依消防單位鑑定結果，如有違反勞動法令規定將課以雇主責任，若有職災勞工將盡力協助。

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全台新光三越2024全年營收為956億元，年增1.2％，其中，台中新光三越2024全年營收為258.3億元，年增0.1％，不只是業績最好的新光三越，更連續14年蟬聯全台百貨「店王」。

台中新光三越13日上午11時33分發生嚴重氣爆，台中市長盧秀燕表示，當時11、12樓是美食樓層，當時正在進行樓層改裝工程，也因為新光三越占地廣大、樓層也很多，目前由警消全力逐層搜救，檢察官也立刻到場了解狀況。

盧秀燕強調，目前台中市政府派駐民政局同仁到醫院，提供慰問金也協助在現場照顧，第一時間先進行人命搶救，檢察官也到場了解案情，要求新光三越要對此負起相關賠償、醫療的責任。