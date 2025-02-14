自己的10元自己救！月月被扣太心痛 ETF配息省匯費攻略大公開



▲ETF配息省匯費攻略大公開!（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

台灣ETF市場規模逐漸擴大，根據台灣證券交易所統計，目前台灣ETF市場已有近280檔商品，然而隨著投資人持有ETF數量增加，配息跨行匯款手續費這項隱性成本逐漸引起關注。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集針對如何節省ETF配息匯費提出實用建議。

當ETF保管銀行與投資人的證券交割帳戶不同時，投資人常常就容易忽略，每次配息都會產生的10元跨行匯費。以月配息ETF為例，單一檔ETF年度匯費支出即達120元，若持有多檔ETF，相關成本更會倍數增加。以市場熱門ETF為例，元大高股息(0056)的保管銀行為中國信託，國泰永續高股息(00878)為台新銀行，群益台灣精選高息(00919)則為中國信託。投資人若同時持有這三檔ETF，且交割帳戶與保管銀行不同，年度配息手續費支出便可能突破千元。

上述問題，各大投信也推出便捷的數位解決方案。投資人可透過投信公司官網申請變更ETF配息帳號，元大投信、國泰投信、群益投信等主要業者均提供線上變更服務，只需填寫基本資料即可完成。

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投資人可依據以下順序建議節省匯費：

．盤點持有的ETF項目及其保管銀行

．統計各ETF的配息頻率（月配、季配等）

．評估需要開立哪些銀行帳戶以節省匯費

．優先處理配息頻率較高的ETF

主持人強尼建議，可考慮開立數位帳戶，因目前多數銀行提供約2%活存利率，不僅節省匯費，還能獲得額外收益。

以下是市場上15檔熱門股票型ETF的保管銀行資訊，供投資人參考：

．國泰永續高股息 (00878) 台新銀行

．元大高股息 (0056) 中國信託

．群益台灣精選高息 (00919) 中國信託

．復華台灣科技優息 (00929) 富邦銀行

．元大台灣價值高息 (00940) 華南銀行

．元大台灣50 (0050) 中國信託

．富邦台50 (006208) 第一銀行

．元大台灣高息低波 (00713) 臺灣銀行

．國泰台灣5G+ (00881) 第一銀行

．統一台灣高息動能 (00939) 華南銀行

．大華優利高填息30 (00918) 臺灣企銀

．凱基優選高股息30 (00915) 彰化銀行

．富邦特選高股息30 (00900) 永豐銀行

．復華富時不動產 (00712) 玉山銀行

．中信中國高股息 (00882) 兆豐銀行

▲15檔股票型ETF保管銀行（圖／不管啦！給我錢）

投資人如欲查詢其他ETF的保管銀行資訊，可直接至各投信公司官網查詢，或在搜尋引擎輸入「ETF收益分配帳號變更」加上投信公司名稱即可找到相關資訊。

儘管單次匯費支出看似微小，長期累積卻相當可觀。透過妥善規劃配息帳戶，投資人可有效節省這項支出，提升整體投資效益。各投信業者也表示，將持續優化數位服務，為投資人提供更便利的投資體驗。

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