ETF新兵掛牌！009815開門紅　搶進科技7巨頭

記者巫彩蓮／台北報導

大華美國MAG7(009815)+於今（26）日正式於櫃買中心以9.99元掛牌，早盤開高走高，漲幅最高來到1.7%，股價來到10.17元，開盤半個小時，成交量約3.1萬張，009815為全台首檔聚焦美股「七大科技巨頭(Magnificent 7)」的ETF，其追蹤指數更具指標意義，為櫃買中心與國際知名指數編制商彭博(Bloomberg)首度聯手合作開發的股票指數，提供投資人精準掌握美股龍頭企業成長動能。

大華銀投信指出，在AI角逐的賽道中，MAG7在資本、人才與生態三方面已構築起極高的競爭護城河，布局於這些「更難被取代」的企業，才能掌握趨勢成長的機會。他說明，根據彭博統計至2025/12/31，MAG7的資本支出已佔S&P500指數成分股總和25%以上。這種鉅額規模的資本支出，大幅拉開與後進者之間的差距。同時，全球頂尖的科技人才高度集中在這些科技巨頭及其生態系，等同研發技術掌握在這些關鍵企業手上。最重要的是生態系統的全方位影響力：從雲端運算（AWS）、作業系統（Windows）到移動終端（iPhone）與社交媒介，MAG7在AI生態中已然成為了難以替代的要角。

此外，大華銀投信表示，過去一年儘管政治不確定性升高，但聯準會與國際貨幣基金(IMF)、世界銀行等機構持續上修美國經濟成長預測，其核心動能就是來自於AI帶動的結構性資本支出循環，代表AI投資已不僅是科技題材，更是實質GDP的推動力。近期台積電宣布2026年資本支出，大幅超出市場預期，更凸顯AI需求的扎實和未來性，在此趨勢下，具備高度護城河與技術領先優勢的科技龍頭，將是主要的受惠對象，透過具備集中化布局特色的009815，投資人更將站穩AI成長紅利的第一線。

