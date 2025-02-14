市場冷靜看待關稅戰　美股開盤小漲

▲川普掀關稅戰，市場冷靜看待。（圖／路透）
文／中央社
市場對於令人失望的美國生產者物價指數和白宮最新關稅行動似乎不以為意，華爾街股市主要指數今天開盤小幅走高。
道瓊工業指數開盤小升57.4點或0.13%，報44425.94點。
標準普爾500指數開盤小漲8.6點或0.14%，報6060.59點。
那斯達克指數開盤小升47.0點或0.24%，報19696.92點。
▲川普掀關稅戰，市場冷靜看待。（圖／路透）
文／中央社
市場對於令人失望的美國生產者物價指數和白宮最新關稅行動似乎不以為意，華爾街股市主要指數今天開盤小幅走高。
道瓊工業指數開盤小升57.4點或0.13%，報44425.94點。
標準普爾500指數開盤小漲8.6點或0.14%，報6060.59點。
那斯達克指數開盤小升47.0點或0.24%，報19696.92點。
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元大高股息（0056）2025年第一季配息1.07元，除息交易日落在1月17日，今（13）上漲0.32元或漲幅0.89%，以36.34元作收，用13個交易日完成填息走勢，配息發放日則在2月20日，受益人數131.6萬人，資產規模3930億元。
2025-02-13 14:10
美國總統川普關稅戰開打，擬對台灣半導體晶片課徵10％關稅，經濟部次長江文若等人目前赴華府拜訪川普團隊，經濟部長郭智輝透露，此次是例行性拜訪，也會蒐集相關情報，台美關係很好不至於太緊張；針對台灣偷走美國晶片產業一說，他也指出，過去溝通不是很順暢，很多人不了解半導體發展，還停留在Nokia時代，建議經濟部國貿署要多跟國人或是業者做溝通。
2025-02-13 15:41
看到河道有人寫華爾街跟Reddit盛傳川普對台積電的處理方式，既然消息已經滿天飛，我也可以解除封印、寫寫我所知道的訊息了⋯
2025-02-13 11:25
囤房稅2.0將於5月開徵，全台22個地方政府陸續公告能否適用1%優惠稅率的基準；其中，台北市轄內的全國單一自住房屋現值若為新台幣284萬2000元（含）以下，可享房屋稅率1%，其餘直轄市及新竹縣市則落在148萬至236萬元以下的區間。財政部粗估，全台有約312.5萬戶適用。
2025-02-13 15:37
經濟部將在3月下旬召開電價審議會，決定4月電價是否調漲，由於千億補助預算被刪，加上經濟部長郭智輝日前也透露「稍微調一下」，外界預期電價將會調漲，對此，郭智輝今（13）日表示，電價是否調整還在計算中，基本原則是不影響CPI、並讓工業電價也具有競爭力，也呼籲國會能高抬貴手，「國家來準備錢，已經都有了，放在抽屜裡面，你就不讓我們拿來用」，希望台電能拿回1000億元補助。
2025-02-13 15:05
面板大廠友達光電（2409）今日舉行法說會並公佈2024年第四季及全年合併財務報表。2024年全年合併營業額為2802.5億元，較2023年增加13.0%，全年歸屬於母公司業主淨損30.6億元，每股損失0.40元，另董事會決議以資本公積發放現金每股0.3元，同時執行庫藏股買回自家股票15萬張。
2025-02-13 14:40
IC設計廠聯詠（3034）近日舉行法說會後，吸引多家外資機構的關注，並紛紛調高其目標價。其中亞系外資將聯詠的目標價從550元調升至567元，並重申「中立」評等；美系外資則將目標價從510元提高到575元，同樣維持「中立」評等。日系外資則對聯詠持樂觀態度，將目標價從580元調高至600元，並重申「買進」評等。另外一家美系外資也看好聯詠，將目標價從590元調升至620元，並重申「買進」評等；還有一家美系外資則將目標價從630元調至640元，並重申「加碼」評等。
2025-02-13 13:17
根據最新出爐的報告，美系外資對矽力-KY（6415）的前景表示樂觀，認為該公司將受惠於週期性復甦的中國市場。報告指出，中國市場已經顯現出觸底的跡象，價格環境也逐漸回穩。此外，人工智慧（AI）預計將成為矽力-KY長期成長的重要動能。基於這些因素，美系外資決定將矽力-KY的評等從「中立」調高至「加碼」，並將目標價由470元上修至500元。
2025-02-13 13:14
國際股市持穩，金融股不畏1月工作天數較少，獲利表現穩健，今（13）日金融類股指數上攻2161點，創一個月高點，元大金（2885）震盪走高，來到36.15元天價，中信金（2891）重返「4字頭」，回到新光金（2888）搶親高點，凱基金（2883）攀高17.95元，創近兩個月新高。
2025-02-13 11:55
知名分析師郭明錤今日發文表示，遊戲玩家和重度使用者都想入手RTX 5090和5080，會因晶片供應的限制造成缺貨。
2025-02-13 11:21
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