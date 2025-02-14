美補助傳生變　環球晶董座：計畫不變「法案若修改會重新評估」

▲環球晶董事長徐秀蘭今日針對川普政策進行說明。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新竹報導

環球晶（6488）董事長徐秀蘭今日針對川普接下來可能祭出關稅戰及調整晶片法案補助表示，目前補助計畫沒變，環球晶也會在達成條件後送件申請補助，不過如果法案被修改，公司也會重新評估後續投資。至於關稅影響，徐秀蘭則認為，對環球晶影響較輕。

針對美國白宮暫緩晶片法案補助，徐秀蘭說，美國後來又取消暫緩，所以以目前狀況來說，都還沒有變，環球晶的4.06億美元補助都還是維持，就目前來看，環球晶還沒有領到錢，因為本來就有一個里程碑的要求，其中第一個里程碑即將達成，如果一切都照計畫預期，到時候就會送件申請補助。但是如果晶片法案做了一定的修改，公司也會重新評估在美國的後續投資，但在沒有改變前，公司的計劃照舊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於關稅，目前以川普對等關稅的說法來推估，台灣也是公平的狀況。但不管最後關稅結果如何，對環球晶影響是相對較輕的。

針對今年展望，徐秀蘭則說，去年矽晶圓產業很辛苦，全球生產總面積與出貨都下跌，不過今年比去年還好，第一季已是谷底，下半年會回溫。其中，12吋最好，再來是8吋，最後是其他小尺寸，如果用應用別來看，先進製程的8吋會比非先進製程的8吋來得好，但工業用、車用則相對較弱。

徐秀蘭說，上半年因為有政策變化，目前還不清楚關稅帶來的影響，所以大家對晶圓的需求相對保守，不過先進製程懸念較少，第一季的需求就已經很健康。不過整體來說，應該會是季季高，今年表現也會比去年表現要佳。