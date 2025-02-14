009803、009802市值型ETF搶市　入手「均一價」1萬

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

ETF投資成為顯學，根據投信投顧公會資料顯示，台灣ETF基金規模截至2024年底已來到6.38兆元，蛇年開春分別有PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF（009803）、富邦台灣旗艦動能50ETF（009802）兩檔市值型ETF進場募集，兩檔發行價格皆為10元，投資門檻也就是1張只要1萬元，相當親民。

009803訴求掌握過去大市值的指標企業、追求現在強動能的強勢股，以及展望未來最具成長契機的成長龍頭之市值型ETF，其搭配保德信首創的市值成長篩選機制，篩選各產業市值前15%或近三年市值成長前15%強企業，並採用五大篩選因子：市值、成長、動能、價值、品質。

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其中成長因子採用國際專業金融分析機構FactSet預估市場對企業未來12個月EPS成長率，精準捕捉具成長潛力標的，再依照電子、金融、傳產市值權重，以及流通性等考量，最終精選50檔台灣指標企業，讓ETF投資與強者同行，且發行價10元為目前市場上價格最便的市值型ETF，投資更好入手。

009802主要追蹤的臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數，選股邏輯就是因為大型股行情的股價延續性較強，而不需要頻繁地換股，只需要選擇2月與8月的強勢股，在3月與9月進場換股，且每次換股不超過24檔，在降低周轉的情況下，抓住強勢股的上漲動力，讓動能策略成為長期累積超額報酬的方式。

009802因為具備趨勢力、續航力、恢復力等三大特色，所謂趨勢力，就是篩選趨勢強勢股票，搶超額報酬先機，動能策略是繼前年的高股息；所謂續航力，是指009802鎖定台股市值前200大企業之大型旗艦股，長期續航有實力；最重要的恢復力，就是按照指數編製規則，定期汰弱留強，保持戰力，且恢復能力。

