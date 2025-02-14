台積電遭外資再砍2萬張、居賣超首位　本周慘跌逾5.7%

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
美國總統川普再度提到針對晶片課徵關稅，加上華府擬要求台積電、英特爾組合資公司傳言，造成今（14）日台積電（2330）下跌2.75%，以1060元作收，股價摜破1072元季線大關，本周以來台積電跌幅5.78%，外資連2個交易日續賣超台積電，今日賣超2萬張，再居外資賣超榜首。
三大法人同步賣超304.16億元，其中外資賣超245.93億元，投信、自營商分別賣超31.94億元，及賣超26.3億元，
台積電12日在美召開董事會，並未宣布擴大投資決議；然而，外電報導美國政府向台積電施壓，推動英特爾晶圓廠與台積電建立合資企業，此一傳言雖未獲證實，加上美國加徵關稅壓力升高，外資今日續砍台積電2萬張，頗有先行落跑的疑慮。
外資今日買超前10大個股，依序中鋼（2002）7萬7161張、新光金（2888）1萬5867張、凱基金（2883）8089張、昇陽半導體（8028）7705張、裕民（2606）7045、力積電（6770）6401張、萬海（2615）5742張、和大（1536）5667張、南亞（2408）5200張，以及皇昌（2523）5118張。
外資今日賣超前10大個股，依序台積電（2330）2萬970張、泰金寶-DR（9105）1萬9261張、華邦電（2344）1萬7500張、友達（2409）1萬6905張、台新金（2887）1萬2058張、永豐金（2890）1萬986張、長榮航（2618）6916張、群創（3481）6512張、遠百（2903）5719張，以及台化（1326）5409張。
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