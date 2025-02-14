新光金總體經濟講座登場　剖析美中金融情勢

▲右起新光金控董事長魏寶生、洛克斐勒全球家辦首席投資官張致銘、新光人壽副董事長洪士琪（圖／新光金提供）



記者巫彩蓮／台北報導

新光金（2888）舉辦「總體經濟趨勢講座」，邀請洛克斐勒全球家族辦公室（Rockefeller Global Family Office）首席投資官(Chief Investment Officer) 張致銘(Jimmy C. Chang)蒞臨演講，深入剖析2020年以來美、中兩大經濟體結構性的變化，並進一步剖析未來美、中及歐洲等主要經濟體與台灣，可能面對的議題與挑戰，以及AI未來的發展。

張致銘分析川普上任後面對的美國現況，及其所提出美國優先(America First)的可能影響，同時也談到AI帶來的影響及可能的發展變化，特別提到今年需關注最重要的兩個議題：

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第一是全球第二大經濟體中國利率的走勢，過往人民幣與美元走向一致，這幾年開始分道揚鑣，若中國GDP真有5%，利率卻僅1.5%，這代表經濟有很大的問題，出現如日本1990年代經濟的挑戰，如人口老化、房地產泡沫的問題。

第二是最大的經濟體美國10年公債利率的走勢，自2007年以來市場已習慣低利率，但目前已達4.5%以上，除非未來遇到大的經濟蕭條，要到4%以下可能很困難，倘若到達5%以上，對資金市場就會有很大負面的影響。另外可能的變數包含，美國關稅政策的影響、赤字能否控制、AI大量投資是否過熱、美元過強是否會造成新興國家金融危機的疑慮。



針對美元市場地位是否會受去美元化的威脅所影響，他認為目前美元仍是各國的儲備貨幣，人民幣受中國經濟衰退的影響，仍不足以抗衡，歐盟則受債務問題影響亦不構成威脅，故在5-10年內美元仍有其市場地位；對於匯率的看法，他則認為因為川普希望美元弱些，才能增加外銷，刺激美國經濟，但若通膨上升，美元會更強，因此美國財政部部長有可能會與中國、日本、歐洲，如80年代進行關稅或貨幣上的談判來控制升值，短期會有波動，但長期來看，美國目前仍是帶動全球成長的經濟體，美元不會太弱。