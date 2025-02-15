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面板產業春天來了？2025年利多連發！　群創、友達迎轉機

▲面板雙虎友達、群創。（圖／ETtoday資料照）

▲面板雙虎友達、群創。（圖／ETtoday資料照）

文／玩股華安

2025年開年以來，面板價格持續上升，顯示產業已經走過低谷，進入新的成長週期。根據TrendForce最新數據，2月份電視面板價格延續上升趨勢，小尺寸電視面板上漲0.5～1美元，大尺寸電視面板續漲1～3美元。

中國政府積極推動“新型工業化”和“新型基礎設施建設”（簡稱“兩新”政策），其中的以舊換新計畫對於面板產業帶來直接利多，有望加速面板產業庫存降低。隨著中國家電與顯示設備汰舊換新補貼的落實，消費者升級需求增加，推動電視面板需求。

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除了政策助力，市場趨勢也帶動面板產業回暖。AI PC的普及預計將推升高解析度、高刷新率顯示面板的需求。AI PC需要更強的運算與視覺呈現能力，因此對OLED、Mini LED等面板的需求將在今年下半年顯著增加。此外，全球主要PC品牌如微軟、戴爾、聯想、惠普等已推出相關機種，台廠的華碩、宏碁、微星也積極布局，帶動相關面板需求回溫。

此外，Switch 2的上市也可能間接帶動電視與遊戲機面板的需求。根據研調機構Omdia的報告，任天堂計劃推出新款Switch2，螢幕將從現行的6.2吋或7吋升級至8吋LCD面板，帶來更佳的視覺體驗。夏普已證實正在與遊戲機製造商密切合作，並於去年投入研發，市場期待此次進行的硬體升級。

這次的硬體升級與新遊戲的推出，可望引發一波新的購機潮，帶動遊戲機市場成長。進一步推動面板需求。台灣供應鏈中，群創、友達作為面板供應商，有望從Switch 2的備貨潮中受益。

群創董事長洪進揚先前曾表示，看好今年面板產業需求成長，主要是著眼於電視面板的量、價可望逐步回溫，PC和筆電市場也預期將有小幅成長。他認為，2025年整體市場表現將比2024年呈現溫和成長，顯示出市場需求穩健回溫的趨勢。

友達董事彭雙浪則認為，今年在同業「按需生產」的影響下，加上商用機種市場回溫，以及未來可能發生的換機潮，對2025年的產業供需趨勢持相對樂觀的看法。他指出，當前市場需求並未出現過熱現象，但隨著企業級採購回升，整體供需可望趨於健康。

除了面板需求回溫，台灣面板廠商也積極轉型，切入先進封裝市場。其中，群創（3481）透過發展FOPLP（扇出型面板級封裝）技術，進一步跨足半導體供應鏈。

FOPLP技術的優勢：FOPLP是新一代的先進封裝技術，將圓形改為方形，透過“方形基板”進行IC封裝，相較於傳統圓形12吋晶圓封裝，利用率更高，能提升生產效率並降低成本。FOPLP技術的應用主要集中在電源管理IC、RF IC（射頻IC）、消費性CPU與GPU等領域。

群創在FOPLP的佈局與進展：2017年開始投入FOPLP研發，2024年下半年開始試量產，2025年上半年開始貢獻營收，目前已獲得NXP（恩智浦）、STMicroelectronics（意法半導體）等國際半導體大廠訂單，目前產能滿載，未來將持續擴大產能。

隨著AI運算需求增加，先進封裝市場快速成長，FOPLP技術可能成為繼台積電CoWoS之後的下一個重要趨勢。這將讓群創在傳統面板業務之外，新增一個具有高度成長性的業務，提升公司整體競爭力。

2025年Q1，面板市場連續上漲，產業步入復甦通道。面板報價觸底回升跡象明顯，在中國“兩新”政策助推的換機潮、AI PC與Switch 2帶動的新需求，以及FOPLP技術開創的新市場動能之下，面板雙虎友達與群創正迎來歷久彌新的成長契機。此外，群創的FOPLP技術發展順利，逐步切入高端半導體封裝市場，未來有望帶動整個面板族群迎來新一波投資熱潮。隨著市場需求回溫、技術創新驅動成長，這波復甦行情值得留意。

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關鍵字： 群創友達

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