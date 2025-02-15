台積電擬投資不經營　英特爾股價翻黑、單周仍漲近23％

▲傳台積電考慮取得英特爾控股權。（圖／路透、記者高兆麟攝）



記者廖婕妤／台北報導

美國總統川普為了拯救英特爾（Intel），傳出要求台積電（2330）取得英特爾的控股權，但是不會支持由台積電來經營英特爾，消息傳出後，英特爾14日盤中一度跌逾5％，終場收23.6美元，下跌2.2％或0.53美元。

英特爾本周一到周四股價天天走揚，14日開盤後一度漲4％至25.19美元，創下去年12月以來新高，不過在上述消息傳出後，英特爾股價翻黑跌逾5％，終場跌幅收斂收在23.6美元；累計本周以來，英特爾股價仍漲22.53％。

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根據《彭博》報導，應川普政府官員要求，台積電正在考慮取得英特爾的控股權，但相關比例仍不得而知；然而，川普雖支持外國企業在美國投資、建設，但似乎不太可能支持由外國企業來實際經營英特爾。

英特爾、台積電目前對此事都沒有回應。不過知情人士表示，台積電若真的接受這項交易，恐不得不向英特爾傳授一些機密關鍵技術；就川普的言論來看，最後很可能是強迫台積電技術轉移並且投資英特爾，來迴避關稅，不過若台積電並未全面接手，很可能只是花錢消災，因為以英特爾公司的能力，恐怕就算技轉也不一定做得出來，且成本也難以和台積電競爭，最大的受害者，還是美國科技公司及消費者。