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台積電被逼「輸血割肉」救英特爾　分析師坦言：長期較難說

台積電董事長魏哲家表示不考慮收購英特爾晶圓廠。

▲台積電董事長魏哲家表示不考慮收購英特爾晶圓廠。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

英特爾晶圓廠營運陷入困境，分析師估算年虧損逾百億美元，等於是個超級大錢坑，而且這個錢坑只會越來越大，想不到，美國政府日前卻傳出要推台積電入坑，希望台積電評估收購英特爾的晶圓廠股權、推動台積電與英特爾合組公司的消息，對此，半導體廠商搖頭嘆氣表示，這等同要台積電輸血割肉養大曾經被張忠謀比喻成700磅大猩猩的競爭對手。

聚芯資本管理合夥人、資深半導體分析師陳慧明對本刊表示：「英特爾的晶圓廠一年大概要虧100億美元（約新台幣3268億元），而且這個數字未來只會更多不會少，因為先進製程的資本支出會越來越多，所以台積電董事長魏哲家在法說會上表示，不會考慮合併英特爾的晶圓廠。」

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根據英特爾公布的資料顯示，該公司去年虧損不但創下歷史新高紀錄，過去一年的股價也暴跌五成，顯示英特爾的營運已經陷入困境，除了裁員15％外，包括博通執行長陳福陽、超微執行長蘇姿丰都表明無意收購英特爾，台積電創辦人張忠謀也認為：「英特爾欠缺新策略和新執行長，的確是個難題。」

「但是，AI晶片只有台積電的先進製程技術才能生產，所以川普用關稅逼AI晶片根留美國，台積電就成為箭靶。」一間半導體廠商表示：「川普現在不但要求台積電用獨門的AI晶片技術挽救英特爾，還要求台積電拿錢投資英特爾，等於台積電要輸血割肉，養大曾經被張忠謀形容為700磅大猩猩的競爭對手，這已經牽涉政治問題，所以賴清德14日召開國安會議，討論要如何因應川普的新政。」

「台積電目前沒有對手，也因為這樣，美國、歐洲以及日本都不能再把籌碼賭在台積電上。」一名大型電子業負責人表示：「美國希望扶植英特爾，降低對台積電的依賴，就像日本政府大舉編列預算支持Rapidus生產二奈米晶片一樣。至於台積電取得英特爾的股權，所花的錢也比蓋一座新廠便宜，未來還可以在美國掛牌上市，可行性相對高。」

「合資看起來是比較合理的選項，畢竟，合併英特爾的風險太大，台積電無法單獨承受。」陳慧明分析：「短、中期來看，合資成立新公司的結果還是比較負面，因為台積電和英特爾合資晶圓廠是沒有辦法賺錢的，雙方還需要時間磨合，所以，台積電在合資公司的持股比例如果越高，短、中期對台積電的衝擊就越大，如果股權超過一半，台積電就要認列合資公司的鉅額虧損。但長期就比較難說了，假如台積電可以把這家合資公司做起來，那會是比較正面的結果。」

事實上，台積電上週首度在美國亞利桑那舉行董事會，外界就認為這象徵魏哲家向美國示好的舉動，台積電也表示，在美國開董事會是希望讓董事們實地了解美國廠的運作，未來也會在其他國家的廠區召開董事會。


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關鍵字： 鏡週刊台積電

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