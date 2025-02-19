不只穩還要衝　3策略買市值型ETF賺更多

▲受川普關稅2.0影響，市場波動加劇，動能因子ETF成市場焦點。（翻攝自白宮臉書）

圖文／鏡週刊

台股新市值型ETF問世，訴求「動能策略」，與傳統市值型ETF有何差異？根據指數回測統計，對存股族來說，拉長時間來看，新一代市值型ETF報酬率表現大勝傳統市值型ETF；透過策略師分析，傳授投資人操作要領，善用ETF動能特性，在多頭行情賺更多。

受到2024年台積電大漲逾8成激勵，今年來投資風向轉變，市值型ETF聲量大增，成為市場焦點。相較過去傳統市值型ETF，像是0050（元大台灣50）或006208（富邦台50），單純以市值作為排序基準，且以貼近追蹤指數為目標；新一代市值型產品最大特色，是加入其他選股機制，訴求多頭時能追漲，反彈時還能超漲。

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重點是，新一代訴求動能策略的市值型ETF該如何操作？「所謂動能策略，就是利用強勢股上漲一段時間後，有延續上漲特性，投資人宜把握ETF換股時機，趁勢布局掌握強勢股脈動。」富邦投信投資策略師徐翊達表示，多頭行情下，動能策略適合想要賺到超額報酬的投資人。

以即將在2/24募集的009802（富邦旗艦50）為例，該ETF固定在每年3月、9月換股；根據動能選股條件，選進的成分股是2月及8月的強勢股，「由於2月是年報、8月是半年報公布旺季，這兩個時間點表現較強的個股，多有基本面獲利支撐，且後市展望看好。」徐翊達解釋。

他指出，在川普關稅2.0衝擊下，今年市場波動加劇，但整體經濟持續成長，因此短線下跌都是買點。「尤其，2018到2019年大幅震盪經驗顯示，關稅是川普的手段而非目的，接下來影響市場最大變數，其實是美國聯準會動向；若過於鷹派，盤勢將再度震盪。」

換言之，在市場波動難以預測下，透過動能策略，較易取得優於大盤的績效。「今年行情不至於走空，但有很大機率會進入多頭整理格局，與其在雜音干擾下短線進出，不如透過股價延續性較強的大型股，穩穩累積超額報酬。」徐翊達建議，投資人可在3種情況下，利用動能因子選股邏輯，強化獲利。

首先，是消息面出現利空大跌時，可趁機進場卡位權值股撿便宜；其次是ETF剛完成換股後，在強勢股動能延續邏輯下，可參與未來上漲契機；第3是當跌深反彈行情展開，大型股扮演領漲角色，有動能因子加乘效果，報酬表現預期會較好。



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