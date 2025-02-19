台積電去年大漲　這檔市值型ETF排它理由曝光

▲布局市值型ETF前，投資人應先釐清自己有多看好台積電。

圖文／鏡週刊

老牌台股市值型ETF有一個特點，就是台積電權重過高、接近6成，不少投資人對這樣的結構感到憂慮，擔心風險分散不足，因為未來績效好壞都必須看台積電臉色。而即將在2月24日展開募集的009802（富邦旗艦50），雖為市值型ETF，目前成分股無台積電，令人好奇背後原因，及現在該如何布局才聰明？

黑石財經執行長温建勳分析，早期市場推出的市值型ETF，單純以市值大小排序，近期加入動能及其他因子策略所推出的市值型ETF，相較之下最大不同點，就在台積電占比。

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他舉例，像0050（元大台灣50）、006208（富邦台50）最大成分股皆為台積電，占比約58％；後面推出的市值型ETF，台積電最高占比為3成，有的甚至根本沒有台積電。因此，投資人布局前不妨先釐清，自己有多看好台積電，及打算持有多久時間，再進行相關配置。

以即將在2月24日展開募集的009802（富邦旗艦50）為例，由於選股邏輯強調動能因子，成分股換股時機在3月及9月，若個股上漲時機不在換股前一個月，就很難入選。

「2024年台積電漲勢最猛的時間點，在3月到7月，股價從689元一路漲至1080元；進入8月股價大跌，因此要在9月換股時被選進，相當困難。」富邦投信投資策略師徐翊達指出，ETF加入動能選股因子後，只要大型股在2月及8月沒有強勢表現，就不會進入成分股。也就是該ETF現階段沒有台積電，但未來股價恢復上漲動能仍可能被選進，而持股上限就是30％。

徐翊達建議，長期看好台積電的投資人，可利用川普2.0關稅雜音、趁台積電大跌時以零股進場；若不想單押台積電，又想長期參與台灣科技股行情，則可配置0052（富邦科技），該ETF含積量達68％，比傳統市值型ETF還高。

投資人若已長期持有006208、0050，則可利用動能策略市值型ETF衝刺報酬率，透過市場主流脈動，掌握產業變化，與含積量較高的傳統市值型ETF達到互補。但對空手投資人來說，2024年台積電大漲逾8成，今年要再大漲機率不高，尤其川普持續放話，等於一顆不定時炸彈，隨時有重挫可能。

徐翊達強調，藉由009802定期汰弱留強策略，可爭取比大盤更出色的報酬，適合空手投資人。「像2008年金融海嘯、2015中國股災及2022年俄烏戰爭，009802所追蹤的旗艦動能50指數，自低點漲回前高的天數皆小於大盤，顯示指數恢復力較佳，對震盪盤相對有利。」



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